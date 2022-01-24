«حامي» يتألق في «الميدالية الوطنية للغولف»

المصدر: دبي -فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصد لاعب المنتخب الوطني حامي فقيهي برصيد 39 نقطة، لقب جولة «يناير» في بطولة الميدالية الوطنية الشهرية، وحصد محمد الدبل الوصيف 36 نقطة التي نظمها اتحاد الغولف برعاية «إي غولف ميغا ستور»، والتي استضافها نادي الزوراء بإمارة عجمان، وتعد الجولة الثالثة في أجندة البطولة لموسم 2021-2022، وسجلت مشاركة 41 من لاعبي المنتخبات الوطنية، من أصل 79 لاعباً نافسوا على ألقاب فئاتها الخمس.

وسجلت منافسات الجولة في فئة الأساتذة (فوق 50 عاماً)، تألق سلطان عبد العلي، بتقديم واحدة من أفضل جولاته منذ سنوات، وانتزاع المركز الأول لهذه الفئة بإجمالي 35 نقطة.

وذهب لقب أفضل أداء للاعب عبيد الحلو، بعد أن أنهى مضمار نادي الزوراء المكون من 18 حفرة، بـ 77 ضربة، قبل أن تذهب جائزة القسم «إيه» المحدد بين «0 إلى 14 هانديكاب» للاعب محمد درويش بتحقيقه 36 نقطة، وتتويج محمد النعيمي بمنافسات القسم «بي» المحدد بين «14 إلى 24 هانديكاب» بتسجيله 22 نقطة.

تعادل

واصل نجوم المنتخب الوطني تألقهم، بعد أن سجلت منافسات السيدات، خوض عائشة الملا تحدي جولة التمايز لضمان الفوز في فئتها، بعد تعادلها مع زميلتها في المنتخب ريما الحلو برصيد 34 نقطة. وحسم سلطان العويس منافسات فئة الناشئين برصيد 40 نقطة، بفارق الخمس نقاط عن أقرب منافسيه سلطان الجسمي الذي حل بالمركز الثاني، وعبد الله السويدي ثالثاً 33 نقطة.

وفي البطولات التنشيطية المصاحبة، استطاعت لاعبة المنتخب الوطني ريما الحلو، وضع بصمة جديدة لها، بانتزاع جائزة «أطول ضربة»، قبل أن تذهب جائزة «أقرب كرة إلى الحفرة» إلى يوسف العلي والتي حققها عند الحفرة الثامنة.

وتحدث دين تشيزلي، الرئيس التنفيذي لـ «إي غولف ميغا ستور»، عن رعاية الجولة، وقال في تصريحات صحافية «يسعدنا أن نكون شركاء لاتحاد الإمارات العربية المتحدة للغولف، ورعاية بطولة»الميدالية الوطنية الشهرية«.

وأضاف: بصفتنا علامة تجارية رائدة لها جذور متأصلة في ملاعب وأندية الغولف، فإننا نفخر بدعم هذه البطولة التي تقدم خدمات كبيرة في التطوير المستمر للاعبي الغولف الإماراتي من جميع الأعمال والمستويات».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز