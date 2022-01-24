دبي ديزرت كلاسيك تطلق مبادرة «أحد الاستدامة»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلنت الجهات المنظمة لبطولة دبي ديزرت كلاسيك، برعاية Slync.io، اليوم عن عزمها إطلاق مبادرة بعنوان «أحد الاستدامة» للتأكيد على التزام البطولة بالمسؤولية البيئية، وتسلط المبادرة الضوء على جهود البطولة هذا العام في دعم الاستدامة ضمن أربعة مجالات رئيسية؛ هي النفايات، والنقل، والطاقة، والإرث البيئي، في إطار النسخة الـ 33 من البطولة التي تُقام بين 27 و30 يناير في نادي الإمارات للغولف.

وتشهد هذه النسخة من سلسلة بطولات رولكس، ضمن جولة دي بي وورلد، تزويد مناطق واسعة من مرافقها بالطاقة عبر الوقود الحيوي المحلي بنسبة 20% إلى جانب الطاقة الشمسية بنسبة 80%؛ في إطار شراكة مميزة مع أجريكو، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة المؤقتة، ما سيؤدي إلى خفض انبعاثات ثنائي أكسيد الكربون بما يزيد عن ثماني مرات مقارنةً بوسائل إنتاج الطاقة التقليدية.

كما يشارك اللاعبون، بالتعاون مع منظمة جومبوك، في فعالية رمزية لزراعة بذور شجرة الغاف التي تُعدّ الشجرة الوطنية للإمارات.

وتشمل المبادرات الأخرى دعم التحول إلى الحجز الرقمي للتذاكر لتخفيض استهلاك الورق، واستخدام العبوات القابلة لإعادة الاستعمال بدلاً من العبوات البلاستيكية على أرض الملعب، إلى جانب إطلاق حملة لتشجيع الجمهور على استخدام المترو ووسائل النقل العامة، وتتضمن جهود إدارة النفايات التعاون مع شركة دلسكو، مزوّد الحلول المتكاملة لإدارة النفايات والشريك الرسمي لإدارة النفايات في إكسبو 2020 دبي.

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