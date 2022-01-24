14.337 مشاركاً في «أبطال مدارس أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن ختام المرحلة الأولى من «أبطال مدارس أبوظبي»، وشهدت البطولة المقامة بالشراكة مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ودائرة تنمية المجتمع مشاركةً طلابية واسعة من مختلف الحلقات الدراسية في مدارس أبوظبي والعين والظفرة، حيث شارك خلال المرحلة الأولى من البطولة 14.337 طالباً من 105 مدارس.

بدأت منافسات المرحلة الأولى في أكتوبر 2021 داخل المدارس، وشاركت بها الفرق عبر 5 رياضات مختلفة هي كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد وألعاب القوى.

كما أقيمت منافسات أبطال مدارس أبوظبي للسباحة في نوفمبر2021 في مسبح مدينة محمد بن زايد الأولمبي، بالتزامن مع بطولة العالم للسباحة فينا، وشهدت منافسة قوية من نخبة سباحي مدارس أبوظبي، وبناءً على نتائجها شارك اثنان منهم في البطولة الدولية.

وقام مجلس أبوظبي الرياضي بتكريم الفرق المتأهلة من كل رياضة داخل مدارسهم، بحضور مدراء المدارس ومدربي التربية البدنية للفرق.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «سعداء بالمشاركة الطلابية الواسعة في المرحلة الأولى من أبطال مدارس أبوظبي لهذا الموسم،وهذا يعكس أهمية البطولة للطلبة ومدربيهم والمجتمع على حد سواء، فهي تسمح للطلبة من مدارس أبوظبي والعين والظفرة من مختلف الفئات العمرية بالمشاركة والمنافسة في الأنشطة والفعاليات الرياضية الطموحة لتشجيعهم على ممارسة الرياضة ونشر الثقافة الرياضية بينهم، بما يدعم ويعزز مؤشر جودة الحياة في مجتمع أبوظبي، متمنياً أن تشهد المنافسة في المرحلة الثانية أكبر عدد بمواجهات فرق المدارس».

وتحظى البطولة بدءاً من الدور القادم بإشراف فني من قبل المتخصصين من الأندية الرياضية، دعماً لفرص ضم واختيار المواهب وصقل مهاراتهم تمهيداً لضمهم والاستفادة من خاماتهم في الأندية والمنتخبات بجميع الألعاب.

وتأتي المبادرة انطلاقاً من رؤية مجلس أبوظبي الرياضي الطموحة لدعم الرياضة المدرسية باعتبارها القطاع الحيوي الرئيسي الرافد للهرم الرياضي بالمواهب، بجانب مساعيه المتواصلة لنشر الثقافة الرياضية في صفوف الطلبة وتعزيز أهمية الرياضة بالنسبة لكافة أفراد المجتمع، وحرصه على تقديم الممارسات الإيجابية التي ترسخ نمط الحياة الصحية لمجتمع أبوظبي، والعمل على تقديم الفرص المثالية للمواهب الواعدة للتعبير عن قدراتها وإمكانياتها الرياضية.

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