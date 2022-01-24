خورفكان بطلاً لمصارعة الإمارات الشاطئية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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فاز فريق خورفكان بلقب بطولة الإمارات للمصارعة الشاطئية، التي أقيمت منافساتها أول من أمس بشاطئ منطقة الخان في الشارقة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق).

وحصد فريق خورفكان 6 ميداليات ملونة منها 3 ذهبيات وفضيتان وميدالية برونزية، وجاء في المركز الثاني فريق الفجيرة للفنون القتالية بعد منافسة قوية على الصدارة محققاً 9 ميداليات منها ذهبيتان و3 فضيات و4 برونزيات، ثم فريق الأنصار بالشارقة، ثم العين ودبي بحسب الترتيب.

وعلى مستوى الفردي فقد أحرز الميداليات الذهبية لوزن 50 كجم لاعب خورفكان شاهين عيسى، وفي وزن 80 كجم حصد زميلة حمد أحمد صالح المركز الأول، أما في وزن فوق 80 كجم فقد أحرز الميدالية الذهبية زميلهما عبد الرحيم عبد المولى، وفي وزن 60 كجم نال الميدالية الذهبية لاعب الفجيرة عدنان مبارك، وفاز بذهبية وزن 70 كجم زميله في نادي الفجيرة تميم صالح.

وفي ختام البطولة، قام محمد جاسم أمين السر العام المساعد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، يرافقه عبد الله زينل المشرف العام على الألعاب في نادي خورفكان بتتويج الفائزين بالكؤوس والميداليات التذكارية.

ومن ناحيته هنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد الأندية الفائزة بالمراكز الأولى، وأشاد بالمستوى الفني المميز للمنافسات، وثمن التعاون مع مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي على دعمه اللوجستي المتواصل لأنشطة وفعاليات الاتحاد ونادي خورفكان على تقدمه بطلب استضافة البطولة المقبلة، وكذلك على تسخير مرافقه في خدمة بطولات الاتحاد.

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