توماس بيترز يتصدر جولة «دي بي وورلد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تقدم البلجيكي توماس بيترز إلى صدارة ترتيب جولة «دي بي وورلد»، بفضل تتويجه أول من أمس بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، أولى جولات سلسلة رولكس لعام 2022.

ورفع البلجيكي المصنف 69 عالمياً، رصيده إلى 1.335 نقطة بفضل تفوقه في العاصمة الإماراتية، ووضع قدمه بثبات في مقدمة الترتيب، ونجح بيترز في خطف الصدارة بـ 10 ضربات تحت المعدل، ليتقدم على الإسباني رافا كابريرا بيلو والهندي شوبانكر شارما اللذين تشاركا الوصافة بـ 9 ضربات تحت المعدل، ليحصد كل منهما 694.5 نقطة ويتواجدا في المركز الثاني في ترتيب الموسم لجولة «دي بي وورلد» أيضاً.

ويستمر التنافس بين نخبة الأبطال حيث ستقام بعد هذه البطولة، بطولة دبي ديزرت كلاسيك، ثم بطولة رأس الخيمة للغولف المقدمة من 3 إلى 6 فبراير المقبل، ثم بطولة رأس الخيمة كلاسيك التي تقام من 10 إلى 13 من ذات الشهر.

وستطوف الجولة دول العالم على مدار العام الجاري، قبل أن يكون الختام الكبير في بطولة دي بي وورلد في عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل.

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