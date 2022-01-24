16 معسكراً تدريبياً عالمياً في دبي خلال الأيام العشر الأخيرة من يناير

المصدر: دبي-البيان الرياضي

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تواصل الأندية والمنتخبات العالمية وكبار نجوم الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا الحضور الى دبي للدخول في معسكرات تدريب شتوية أو تكملة برنامج العلاج للاعبين المصابين أو قضاء فترة إجازة في ظل توقف المنافسات في عدد من الدوريات الأوروبية ومن بينها الدوري الإنجليزي، حيث يواصل مجلس دبي الرياضي التعاون مع مختلف المنظمين لاستقطاب حضور الفرق والرياضيين العالميين للاستفادة من روعة الطقس وتميز المنشآت السياحية والرياضية والمرونة في حركة السفر والتنقل والاستمتاع بجودة الحياة.



وفي تأكيد على مكانة الرياضة في الاقتصاد ونمو حركة السياحة الرياضية في دبي وأن الرياضة تعد من أهم وجهات دبي، يعسكر في دبي خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر يناير الجاري وحده 16 منتخبا وناديا في كرة القدم وعدد من الرياضات من بينها: ليجا وارسو البولندي الذي خاض معسكرا تدريبا متكاملا وزار إكسبو دبي ، و عدد من الأندية الروسية: زينيت، سبارتاك موسكو، كراسنودار، ونادي رودينا، إلى جانب أندية: جوهور دار التعظيم الماليزي، ريجا اف سي اللاتيفي، نادي جيلينيا السلوفاكي، نادي بوتيف بلوفديف البلغاري ، المنتخب اللبناني الاولمبي لكرة القدم، المنتخب الاردني لكرة القدم ، كما سيصل خلال الساعات المقبلة ناد كبير حاصل على بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وعدد من الفرق الأوروبية من بينها نادي أرسنال الإنجليزي الذي يعود مرة أخرى الى دبي لإقامة معسكر تدريبي قصير لإعادة الحيوي للاعبين والعودة الى المنافسة على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث تعد دبي وجهة مفضلة للأندية الإنجليزية للتدريب وفي المقدمة منها ليفربول ومانشستر يونايتد.



وأنهى نجم الكرة الفرنسية بول بوجبا المراحل الأخيرة من علاجه في دبي حيث يقضي عدة أيام إضافية في "دانة الدنيا" قبل العودة للتدريب الجماعي مع فريق مانشستر يونايتد فيما سيصل عدد من نجوم مانشستر يونايتد والأندية الانجليزية الى دبي خلال الساعات القليلة المقبلة لقضاء أجازه لعدة أيام مستفيدين من عدم وجود مباريات لفرقهم خلال الأيام المقبلة في الدوري الإنجليزي.

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