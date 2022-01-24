مسارات الدرّاجات الهوائية في دبي تعزز ريادتها العالمية

المصدر: وام

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يشهد مجتمع راكبي الدراجات الهوائية في دبي نمواً متسارعاً مع انتشار مسارات الدراجات الهوائية التي باتت اليوم تشكل إضافة نوعية إلى "#وجهات_دبي" البارزة والمقصودة من سكّان المدينة وزوّارها على حد سواء، لا سيما مع بداية فصل الخريف من كل عام حيث ينطلق محبو هذه الرياضة من مختلف الأعمار لممارسة هوايتهم في ظل أجواء مناخية منعشة وإطار آمن تماماً.

وتمتد مسارات الدراجات الهوائية عشرات الكيلومترات في أرجاء المدينة وضمن مناطقها الحيوية، سواء في أحياء رئيسية أو مناطق الشواطئ وكذلك في الحدائق العامة حيث يمكن لهواة الطبيعة والأجواء المفتوحة ممارسة هذه الرياضة أو التمتع بجولة على الدرّاجة بين المساحات الخضراء، أو على طول المسارات المصممة لربط أحياء المدينة الداخلية والطرقات الرئيسية فيها ببعضها البعض، فتلبي بالتالي متطلبات وتطلعات هواة ممارسة الرياضة وتشكل وسيلة تنقل آمنة هادفة لحماية البيئة وتوفير جودة حياة مستدامة لسكان المدينة.

و أسهم انتشار تلك المسارات و تحديد السرعات عليها و تجهيزها ببنية تحتية مبتكرة إلى جانب سهولة فرص استئجار دراجة هوائية، في تعزيز تحوّل دبي إلى مدينة صديقة للدرّاجات الهوائية، فضلا عن أثر ذلك في دعم أهداف خطة دبي الحضرية 2040، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" نحو ارتقاء دبي مراتب متقدمة في مضمار الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، فضلاً عن المساهمة في الجهود الدولية المبذولة لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، ويرسّخ بالتالي مكانة دبي كأفضل مكان للعيش والعمل في العالم.

وعملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلدية دبي على تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية بطول 234 كلم خلال الفترة من 2018 إلى 2021، وهي تغطي العديد من المناطق مثل الورقاء، وشاطئ جميرا، وند الشبا، وموقع إكسبو 2020، ووسط المدينة، وجبل علي، والقوز، والكرامة وعود ميثاء، وهور العنز، والقصيص، والبرشاء.

و تولي هيئة الطرق والمواصلات في دبي اهتماماً كبيراً بوسائل التنقُّل المرن والمستدام في دبي مثل الدراجات الهوائية، ولذلك تأتي خطة الهيئة ضمن هذا المجال تلبية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لرفع مستوى جودة الحياة في المدينة ولتحقيق السعادة للسكان ولذا قامت بتنفيذ 463 كم من مسارات الدراجات الهوائية في مختلف إمارة دبي شملت العديد من المناطق مثل سيح السلم وباب الشمس وقناة دبي المائية بالإضافة الى المشاريع المنجزة في الخوانيج والورقاء والمسارات المشتركة في منطقة القصيص، ومنطقة الكرامة والمنخول.

من قلب المدينة إلى سفوح الجبال.

و توفر دبي لهواة ركوب الدراجات الهوائية من مختلف الأعمار، ما يزيد عن 74 محطة لاستئجار الدراجات ليجد بذلك محبو هذه الرياضة خياراً واسعاً لممارسة هوايتهم من خلال 760 دراجة في موزعة على مختلف أنحاء الإمارة في عدد من المناطق منها، منطقة مرسى دبي، وشارع شاطئ الجميرا، وأبراج بحيرات الجميرا، الروضة، ومرتفعات البرشاء، وقناة دبي المائية، ومدينة دبي للإعلام، ومنطقة داون تاون دبي والقدرة، بالإضافة إلى مناطق التنقل المرن للشوارع الآمنة في أحياء الكرامة والمنخول، ليتمكن محبو هذه الرياضة من ممارستها إما من قلب مدينة دبي النابض بالحياة والمزوّد بمسارات مبتكرة متنوعة مثل مسار جميرا أو مسار القناة المائية الذي يطل على أحد أحدث "#وجهات_دبي" السياحية، أو بعيداً عن المدينة، بين الكثبان الرملية الخلابة في "مسار القدرة"، بالإضافة إلى إمكانية التمتع بمغامرات جبلية ممتعة في "مضمار حتا للدراجات الهوائية الجبلية" حيث تعد منطقة حتّا كذلك من أهم

(#وجهات_دبي) التي تستقطب سنوياً أعداداً كبيرة من الزوار من داخل الدولة وخارجها بما تتمتع به من مقومات جذب بيئية وتراثية فضلاً عما توفره من خدمات ومرافق متنوعة لضمان سعادة الزوار.

و يعتبر مسار القدرة للدرّاجات الهوائية أطول مسار للدراجات الهوائية في دبي، إذ يمتد بطول 135 كم ليربط منطقة البراري حتى باب الشمس على طول شارع القدرة و بالقرب من بحيرات القدرة، ويعتبر من المسارات المفضلة للرياضيين المحترفين.

و ثاني أكبر مسارات الدراجات الهوائية مضمار حتّا للدارجات الهوائية الجبلية بامتداد 52 كيلومتراً الذي يوفر لهواة هذه الرياضة وجهة لتجربة مشوّقة في ركوب الدراجات الهوائية بين أحضان جبال حتا الرائعة.

يتضمن المضمار مسارات متنوعة تناسب جميع الأعمار والمستويات من المبتدئين الى المتمرسين وكذلك المحترفين و يشمل أيضا أول منشأة من نوعها في المنطقة وفي الإمارات لتدريب أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة في ركوب الدراجات، مع توفيره أيضاً إمكانية استئجار أو شراء مجموعة من ملحقات الدراجات الهوائية الجبلية، مثل أدوات الحماية والملابس وغيرها.

و بعد أن كان ميداناً لسباقات الهجن فحسب، تحوّل مسار ند الشبا إلى وجهة مثالية لركوب الدراجات الهوائية، لاسيما وأنه يتمتع بموقع مميز نظراً لقربه من مضمار ميدان واطلالته الخلابة على "داون تاون دبي" وبرج خليفة، فيما تتم إضاءة المضمار ليلاً ليتمكّن هواة ركوب الدراجات الهوائية من ممارسة هوايتهم عقب الغروب.. كما أنه بإمكان الأطفال أيضاً ركوب الدراجات الهوائية في مسار مخصص لهم.

و لمحبي استخدام الدراجات الهوائية في تنقلاتهم اليومية، سواء انطلاقاً من وعي بيئي وحرص على الحفاظ على البيئة أو لهدف صحي للحفاظ على اللياقة البدنية فقد وفرت دبي مسارات خاصة روعي في تصميمها توفير الأمن والسلامة لمستخدمي الدراجات في مناطق تتسم بالكثافة السكانية.

وأبرز تلك المسارات مسار الخوانيج بامتداد 19 كيلومتراً والذي يربط بين منطقة مردف وحديقة مشرف، ومسار جميرا بطول 16 كيلومتراً الذي يربط بين مسار الدراجات الهوائية القائم على شارع جميرا عند قناة دبي المائية والمسار القائم على شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عند مدينة دبي للإنترنت.

أضف إلى ذلك مسار ميدان بطول 13 كيلومتراً الذي يصل المنطقة بالخليج التجاري، ومسار القناة المائية (7 كيلومترات) والذي يعتبر واحداً من أحدث المواقع التي تستقطب الزوار في المدينة كون القناة المائية أصبحت الآن من (#وجهات_دبي) التي يقصدها سكان المدينة ضيوفها سواء من داخل الدولة أو خارجها، ومسار مرسى دبي (5 كيلومترات) والذي يخدم قاطني هذه المنطقة التي تتميز بكثافتها السكانية العالية ومرافقها السياحية المهمة.

وتقع أحدث مسارات الدراجات الهوائية التي تحتضنها دبي في قلب الحدث الأبرز في العالم، "إكسبو 2020 دبي" والتي صُممت بهدف توفير وسائل تنقل سهلة بين أجنحة 192 دولة مشاركة فقد تم تنفيذ أكثر من 10 كيلومترات من المسارات المخصصة للدراجات الهوائية بالإضافة الى 50 كم من المسارات المشتركة مع المشاة حول محطات حافلات إكسبو، كما تم تزويد المحطات بأكثر من 160 موقفا مظللا مخصصا للدراجات الهوائية عند محطات إكسبو 2020، بالإضافة إلى تخصيص مسارات مشتركة داخل منطقة إكسبو، بالتنسيق مع المعنيين في إكسبو دبي 2020 وتوفير 23 محطة للدراجات الهوائية المشتركة بالشراكة مع شركة "كريم بايك".

جولة بين أحضان الطبيعة.

أما لمرتادي الحدائق العامة ومحبي ممارسة ركوب الدراجات الهوائية بين أحضان الطبيعة الخضراء، تعمل بلدية دبي على تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية بطول يُناهز 65 كلم ضمن أكثر من عشر حدائق عامة، والتي تشكّل إضافة نوعية لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها حكومة دبي والهادفة لتشجيع الأنشطة الرياضية والترفيهية على الارتقاء بمستوى جودة الحياة في الإمارة.

و تشكّل مضامير الدرّاجات في حدائق دبي، ومنها مسار حديقة مشرف (4 كلم) ومسار حديقة الورقاء 3 (3 كلم) ومسار الحديقة القرآنية (3.2 كلم)، من الوجهات العائلية المميزة للتمتع بنزهات هادئة على الدراجة الهوائية .. و يمكن للعائلات والأفراد من مختلف الأعمار قضاء أوقات مسلية وممارسة هذه الرياضة ضمن إطار طبيعي أخاذ زاخر بالأشجار والازهار الفريدة.

و في هذا الإطار، كانت بلدية دبي قد أعلنت مؤخراً عن إنجاز المرحلة الأولى من مضمار الدراجات الجبلية في حديقة مشرف الوطنية الذي سيبلغ طوله الإجمالي مع اكتمال مرحلتيه 50 كيلومتراً، ليكون بذلك أول مسار جبلي من نوعه في دبي.

يمتد هذا المضمار بين ما يزيد على 70 ألف شجرة وقسّم إلى مرحلتين، المسار الأخضر والأزرق بطول يبلغ 20 كيلومتراً والمسار الأحمر بطول 30 كيلومتراً (قيد الإنشاء) وصُمم وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية، مع الإشارة إلى أنه يتميّز باحتوائه على ثلاثة جسور عبور كمرحلة أولى تصل إلى 10 جسور عند اكتمال المشروع، ليكون بذلك الوجهة الجديدة ضمن "#وجهات_دبي" لهواة هذه الرياضة والمغامرة، وموقعاً مميزاً مناسباً لاستضافة مسابقات إقليمية وعالمية.

ومع الانتشار الواسع لمسارات الدراجات الهوائية في أرجائها، باتت دبي وجهة عالمية للفعاليات الكبرى ضمن هذه الرياضة للمحترفين والهواة ومحبي المغامرة، حيث تنظّم سنوياً تحديات عالمية تستقطب مشاركة كبيرة من مختلف دول العالم، لعل أبرزها "طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية" الاول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والذي انطلق في العام 2019.

وجاء تنظيم هذا السباق إثر الإعلان عن اتفاقية بين مجلس دبي الرياضي ومجلس أبوظبي الرياضي تهدف إلى دمج "طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية" مع "طواف أبوظبي للدراجات الهوائية" ليصبحا تحت مظلة واحدة.

وإثر النجاح الكبير الذي حققه أفضل درّاجي العالم في تقديم عروض مذهلة في النسخ الثلاث الماضية، ستقام الدورة الرابعة من طواف الإمارات خلال الفترة من 20 إلى 26 فبراير 2022 تزامناً مع فعاليات "إكسبو دبي 2020"، الممتد حتى 31 مارس 2022.

يُشار إلى أن بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات تطبّقان خطة متكاملة لتطوير مسارات الدرّاجات الهوائية في أنحاء الإمارة بالاعتماد على أفضل المعايير والمواصفات العالمية والأدلة الفنية، وبما يتوافق مع طبيعة كل منطقة وتصنيف المسارات فيها، ومنها على سبيل المثال تحديد سرعات الدراجات الهوائية في دبي بـ 30 كلم/ساعة في المسارات المخصصة للهواة، و20 كلم/ساعة في المسارات المخصصة أو المشتركة مع المشاة داخل المناطق الحضرية في المدينة، وبسرعات غير محددة على مضامير التدريب.

تتضمن الخطة تنفيذ 296 كلم من المسارات الإضافية بحلول العام 2026، ليصل إجمالي طول مسارات الدراجات الهوائية إلى 759 كم، وهي تهدف إلى ربط المناطق الساحلية مثل مناطق جميرا والصفوح ومارينا بالمسارات الخارجية في منطقة القدرة وسيح السلم وند الشبا مروراً بمناطق البرشاء وتلال دبي وند الشبا، وربط المناطق الأكثر حيوية في الإمارة بمحطات وسائل المواصلات العامة المختلفة.

- مل-

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