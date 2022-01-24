3 مرشحين لرئاسة «عربي الشطرنج»

المصدر: الشارقة- عدنان الغربي

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اعتمدت اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للشطرنج قائمة المرشحين للانتخابات المقررة 14 فبراير المقبل في الشارقة، وتضم 3 مرشحين لمنصب الرئيس هم: الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا الرئيس الحالي للاتحاد العربي للشطرنج، وعبد الله الوحشي رئيس الاتحاد السعودي للشطرنج، وهشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، بالإضافة إلى 13 مرشحاً للعضوية، وعبرت اللجنة عن أملها بمشاركة اللاعبين السعوديين في البطولات العربية المقبلة، بعد الغياب عن نسخة الإمارات، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة «عن بعد»، برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا.

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