«الصقر المجنح» للبلجيكي بيترز

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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توج البلجيكي توماس بيترز «المصنف 69 على العالم» بطلاً للنسخة الـ17 من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، أولى محطات بطولات سلسلة رولكس لعام 2022، ضمن جولة دي بي وورلد والتي أقيمت بملعب ياس لينكس بجزيرة ياس في أبوظبي، ونال بيترز كأس الصقر المجنح، إضافة إلى الجائزة المالية وقدرها مليون و333 ألف دولار، ليبدأ الموسم باللقب السادس في جولة دي بي وورلد، ويعد اللقب هو الأول الذي يحققه اللاعب في سلسلة بطولات رولكس العالمية.

حضر مراسم التتويج الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الإماراتي للغولف، والدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعبدالفتاح شرف الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط في الإمارات.

ونجح بيترز في خطف الصدارة واللقب في اليوم الأخير من المنافسات بإجمالي 10 ضربات تحت المعدل، متفوقاً على الإسباني رافا كابريرا بيلو الذي جاء ثانياً، بينما احتل المركز الثالث الهندي شوبانكر شارما المصنف 281 في واحدة من مفاجآت البطولة، واستفاد بيترز من تعثر الأسكتلندي سكوت جيمسون في اليوم الأخير والذي أنهى البطولة عاشراً.

وشهدت البطولة غياب أبرز المرشحين عن المنافسة ومنهم المصنف الثاني على العالم الأمريكي كولن موريكاوا، كما تحسن مستوى الإيرلندي ماكلروي المصنف الثامن في اليومين الأخيرين وجاء بالمركز 13 في ختام البطولة، واحتل الإنجليزي تيريل هاتون حامل اللقب، المركز السادس. وعبر البلجيكي بيترز عن سعادته بالتتويج باللقب أول مرة مشيراً إلى أن الفوز بأول بطولة من سلسلة رولكس مهم في بداية الموسم وأبدى إعجابه بملعب البطولة.

وأكد الدكتور مغير الخييلي، أن البطولة انطلاقة لإمارة أبوظبي في تدشين حضورها السنوي على صعيد تنظيم كبرى الفعاليات الرياضية، وقال: بفضل الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة، غدت أبوظبي منصة رياضية عالمية ووجهة الأبطال والرياضيين النخبة ونجوم العالم.

وهنأ عارف العواني، اللاعب البلجيكي باللقب، وقال: البطولة انطلاقة متميزة لأجندة الفعاليات الرياضية العالمية في أبوظبي.

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