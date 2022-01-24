الدراجات الهوائية في دبي.. ريادة عالمية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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يشهد مجتمع الدراجات الهوائية في دبي، نمواً متسارعاً مع انتشار مسارات الدراجات التي باتت تشكل إضافة نوعية إلى «وجهات_دبي» البارزة، والتي يقصدها سكّان المدينة وزوّارها، على حد سواء لممارسة هوايتهم، وسط معايير دولية للسلامة، وصولا للريادة العالمية. وباتت دبي وجهة عالمية للفعاليات الكبرى، وتستقطب مشاركة كبيرة من دول العالم، أبرزها «طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية»، وتقام دورته الرابع من 20 إلى 26 فبراير المقبل، تزامناً مع فعاليات «إكسبو دبي 2020».وتمتد مسارات الدراجات الهوائية في دبي عشرات الكيلومترات، سواء في أحياء رئيسة أو مناطق الشواطئ وفي الحدائق، ويمكن لهواة الطبيعة التجول على الدرّاجة بين المساحات الخضراء، أو على طول المسارات المصممة لربط أحياء دبي والطرقات الرئيسة فيها، حيث تشكل الدراجة وسيلة تنقل آمنة هادفة لحماية البيئة، وتوفير جودة حياة مستدامة لسكان المدينة.

وأسهم انتشار تلك المسارات وتجهيزها ببنية تحتية مبتكرة ، في تعزيز تحوّل دبي إلى مدينة صديقة للدرّاجات الهوائية، فضلاً عن دعم أهداف خطة دبي الحضرية 2040، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نحو ارتقاء دبي مراتب متقدمة في مضمار الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام، فضلاً عن المساهمة في الجهود الدولية لخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، ما يرسّخ مكانة دبي، كأفضل مكان للعيش والعمل في العالم.

تنفيذ

وعملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وبلدية دبي، من 2018 وحتى 2021، على تنفيذ مسارات للدراجات الهوائية بطول 234 كلم، تغطي العديد من المناطق، وتأتي خطة الهيئة واهتمامها بوسائل التنقُّل المرن والمستدام في دبي ، تلبية لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لرفع مستوى جودة الحياة بدبي، وتحقيق السعادة للسكان، وقامت الهيئة بتنفيذ 463 كم من مسارات الدراجات شملت مناطق عدة، مثل سيح السلم وباب الشمس وقناة دبي المائية، بالإضافة إلى المشاريع المنجزة في الخوانيج والورقاء، والمسارات المشتركة في القصيص، والكرامة والمنخول.

وتوفر دبي ما يزيد على 74 محطة لاستئجار الدراجات منها، مرسى دبي، شاطئ الجميرا، بحيرات الجميرا، الروضة، والبرشاء، وقناة دبي المائية، ومدينة دبي للإعلام، وداون تاون دبي، والقدرة، بالإضافة إلى مناطق التنقل المرن للشوارع الآمنة في أحياء الكرامة والمنخول، ليتمكن محبو هذه الرياضة من ممارستها، من قلب مدينة دبي النابض بالحياة، مثل جميرا أو القناة المائية، بين الكثبان الرملية في «مسار القدرة»، بالإضافة إلى التمتع بمغامرات جبلية ، في «مضمارحتا الجبلي».

ويعتبر مسار القدرة للدرّاجات الهوائية، أطول مسار في دبي، بطول 135 كم كما يمتد مضمار حتّا الجبلي 52 كيلومتراً، (ثاني أكبر المسارات)، و تحوّل مسار ند الشبا، لوجهة مثالية لركوب الدراجات.

ووفرت دبي مسارات خاصة لمحبي الدراجات في تنقلاتهم ، وأبرزها، الخوانيج بامتداد 19 كيلومتراً، وجميرا (16 كيلومتراً،)وميدان (13 كيلومتراً)،والقناة المائية (7 كيلومترات)، ومرسى دبي (5 كيلومترات)، وتقع أحدث مسارات الدراجات ،في قلب،«إكسبو دبي»، وتوفر وسائل تنقل سهلة بين الأجنحة،عبر تنفيذ أكثر من 10 كيلومترات، بالإضافة إلى 50 كم من المسارات المشتركة مع المشاة حول محطات الحافلات ،بجانب توفير 23 محطة للدراجات بالشراكة مع شركة «كريم بايك».

وتعمل بلدية دبي، على تنفيذ مسارات للدراجات، بطول يُناهز 65 كلم لمرتادي الحدائق ، ومنها حديقة مشرف (4 كلم)، وحديقة الورقاء 3 (3 كلم)، والحديقة القرآنية (3.2 كلم) ،وأعلنت بلدية دبي، إنجاز المرحلة الأولى من مضمار الدراجات الجبلية في حديقة مشرف، بطول إجمالي مع اكتمال مرحلتيه، 50 كيلومتراً ليكون أول مسار جبلي من نوعه في دبي.،وفق أعلى المواصفات العالمية، ضمن «وجهات_دبي»، لهواة الرياضة والمغامرة.

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