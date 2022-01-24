مونديال الفنون القتالية المختلطة بأبوظبي اليوم

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تنطلق في الحادية عشرة من صباح اليوم بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة، بصالة جوجيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، وتستمر حتى 29 يناير الجاري، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وشركة بالمز الرياضية، تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، برعاية مجلس أبوظبي الرياضي.

ويشارك في البطولة، التي تقام بالدولة للمرة الأولى 520 مقاتلاً ومقاتلة من 60 دولة، ويدفع منتخب الإمارات، الذي تم تكوينه في ديسمبر الماضي بأربعة لاعبين بارزين، بقيادة جمعة بشير البدور في وزن الذبابة، وسعيد الحوسني في وزن الريشة، وفهد أحمد الزعابي في وزن المتوسط، وعبدالله وليد الشامسي في وزن الديك، والذين خضعوا لتدريبات مكثفة، عبر معسكر تحضيري جاد، بهدف بلوغ منصات التتويج.

وستكون ضربة البداية بالأدوار التمهيدية للصغار والكبار، التي تقام على 4 أقفاص بداية من الساعة 11 صباحاً وحتى السادسة مساء، والتي تتواصل غداً في المواعيد نفسها، على أن تقام النهائيات يومي الأربعاء والخميس، ويعقبها التتويج.

ترحيب

ورحب محمد بن دلموك الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو رئيس لجنة الفنون القتالية بالدول المشاركة في البطولة، مؤكداً مواصلة أبوظبي لريادتها في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، وترسيخ مكانتها المتميزة كوجهة رائدة تستقطب نخبة الفعاليات، بمشاركة أفضل رياضي العالم.

وقال فؤاد درويش المدير التنفيذي لشركة بالمز الرياضي، إن البطولة تمثل إحدى ثمرات الدعم السخي، الذي تقدمه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي وانعكاسه المباشر في النهضة الاقتصادية والسياحية والمجتمعية. وأكد درويش اكتمال كافة الترتيبات لانطلاق الحدث، وأردف: واثقون بالنجاح الذي ستحققه البطولة على كافة المستويات، في ظل هذه المشاركة الكبيرة والرصيد الثري، الذي تمتلكه أبوظبي في تنظيم بطولات الألعاب القتالية المختلطة «يو اف سي» و«محاربي الإمارات».

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