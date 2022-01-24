«دولية الإمارات للدراجات المائية» تنطلق السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للدراجات المائية أولى جولات بطولة الإمارات الدولية وفاتحة الفعاليات العالمية للاتحاد الدولي «يو آي ام» التي تتزامن مع احتفالاته بالذكرى المئوية للتأسيس.

وحدد النادي يوم السبت المقبل موعداً لإقامة المنافسات المرتقبة في شاطئ الشروق في جميرا، والذي يحتضن الفعاليات للمرة الثانية بعد استضافته الحدث عام 2019.

ومن المنتظر أن تشهد المنافسات مشاركة عدد كبير من الأبطال ومحبي هذه الرياضة يتقدمهم نجومنا، إضافة إلى الأشقاء من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت، وعدد من المتسابقين من فرنسا والنمسا وإسبانيا والدنمارك والسويد وبريطانيا.

وسيتنافس نجوم رياضة الدراجات المائية على ألقاب 11 فئة مما يجعل سباق دبي الأكثر مشاركة نظراً لتعدد الفئات، وهي: جالس محترفين جي بي 1 وجي بي 2 وجي 3 وجي 4، وواقف جي بي 1 وجي بي 2، والاستعراض الحر، والألواح الطائرة «فلاي بورد»، وفئات الناشئين واقف جي بي 3 -3 وجي بي 2-3 وجي بي 1-3، التي تقام تشجيعاً للمواهب في إطار خطط النادي لصنع الأبطال وتشجيع الصغار.

وسيتضمن برنامج السباق عدداً من المراحل تبدأ مع الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والمتسابقين والذي يعقد يوم الجمعة قبل السباق مع الفحص الفني المعتاد على الدراجات المشاركة، وسيخصص يوم السبت للمنافسات التي تشمل فترتين صباحية ومسائية، ويسبقهما صباحاً إجراء التجارب الرسمية لكل فئة، للوقوف على جاهزية كل متسابق قبل بدء منافسات الفترة الأولى.

نخبة الأبطال

ومن المنتظر أن تجمع المنافسات نخبة من أبطال العالم في هذه الرياضة والذين يحرصون دائماً على المشاركة في جولاتها وسباقات دبي التي تعود من جديد بقوة وفق شروط السلامة والإجراءات الاحترازية المتبعة، حيث ظلت هذه البطولة تشهد إقبالاً كبيراً شكل محور تغيير للحدث، الذي اكتسب صفة الدولية باعتراف من الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو آي ام).

وكانت البطولات والفعاليات العالمية والدولية في الفترة الماضية لرياضة الدراجات المائية قد شهدت تألقاً لافتاً لأبطال الإمارات وفرقها في المشاركات المختلفة في بطولتي العالم للدراجات المائية «يو أي ام» و«أي جي اس بي ايه»، حيث عاد نجومنا بالكثير من الألقاب من أبرزها فوز فريق الفيكتوري تيم بلقب واقف في بطولة العالم، وفريق أبوظبي بلقب الاستعراض الحر في بطولة العالم 2021، كما تألق نجوم فريق الشارقة في بطولة التاج الثلاثي العالمية.

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