إعلان تفاصيل طواف الشارقة للدراجات غداً

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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تعقد اللجنة العليا المنظمة لطواف الشارقة الدولي للدراجات غداً مؤتمراً صحافياً في الحادية عشرة والنصف صباحاً في منطقة المدار بالجادة - الشارقة لإعلان التفاصيل الفنية والإدارية الخاصة بتنظيم النسخة السابعة للطواف، التي تقام برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال الفترة من 28 يناير إلى 1 فبراير المقبل.

يشهد المؤتمر عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبد الملك محمد جاني رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وياسر عمر الدوخي مدير الطواف، وأعضاء اللجنة المنظمة العليا وعدد من ممثلي الشركاء والمؤسسات والجهات الراعية والمساهمين في التنظيم.

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