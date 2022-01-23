السبت المقبل ..انطلاق سباق دبي للدراجات المائية

المصدر: وام

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أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للدراجات المائية، أولى جولات بطولة الإمارات الدولية، وفاتحة الفعاليات العالمية للاتحاد الدولي -يو آي ام- التي تتزامن مع احتفالاته بالذكرى المئوية للتأسيس /1922 – 2022/.

وحدد النادي يوم السبت المقبل موعداً لانطلاق المنافسات المرتقبة في شاطئ الشروق بجميرا والذي يحتضن الفعاليات للمرة الثانية بعد استضافته الحدث عام 2019 حيث يحرص النادي على إظهار دفء وجمال شواطئ دبي الممتدة والساحرة من خلال استضافة الأحداث الرياضية البحرية الكبرى.

ومن المنتظر أن تشهد منافسات السباق مشاركة عدد كبير من الأبطال ومحبي هذه الرياضة يتقدمهم نجوم دولة الإمارات العربية المتحدة إضافة إلى الأشقاء من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت وعدد من المتسابقين من فرنسا والنمسا وإسبانيا والدنمارك والسويد وبريطانيا.

وسيتنافس المتسابقون على ألقاب 11 فئة في البطولة مما يجعل سباق دبي الأكثر مشاركة نظرا لتعدد الفئات، وهي جالس محترفين جي بي 1 وجي بي 2 وجي 3 وجي 4، وواقف جي بي 1 وجي بي 2، والاستعراض الحر، والالواح الطائرة /فلاي بورد/، وفئات الناشئين واقف جي بي 3 -3 وجي بي 2-3 وجي بي 1-3 التي تقام تشجيعاً للمواهب في إطار خطط النادي لصنع الابطال وتشجيع الصغار.

ويتضمن برنامج السباق عددا من المراحل التمهيدية تبدأ مع الاجتماع التمهيدي بين اللجنة المنظمة والمتسابقين والذي يعقد يوم الجمعة قبل السباق، مع الفحص الفني المعتاد على الدراجات المشاركة، في حين سيخصص يوم السبت لانطلاق المنافسات التي تقام على فترتين صباحية ومسائية ويسبقهما صباحا اجراء التجارب الرسمية لكل فئة من اجل الوقوف على جاهزية كل متسابق قبل بدء منافسات الفترة الأولى.

وكانت البطولات والفعاليات العالمية والدولية في الفترة الماضية لرياضة الدراجات المائية قد شهدت تألقاً لافتا لأبطال الامارات وفرقها في المشاركات المختلفة في بطولتي العالم للدراجات المائية -يو أي ام- و-أي جي اس بي ايه- حيث حقق نجومنا الكثير من الألقاب من ابرزها فوز فريق الفيكتوري تيم بلقب واقف في بطولة العالم وفريق ابوظبي بلقب الاستعراض الحرة في بطولة العالم 2021 كما تألق نجوم فريق الشارقة في بطولة التاج الثلاثي العالمية.

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