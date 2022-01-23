170 لاعباً في سباقي جبل حفيت والدراجات الجبلية بحتا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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شهد أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات، تكريم الفائزين في السباق الدوري المحلي الثامن، الذي نظمه اتحاد الإمارات للدراجات في جبل حفيت بالعين، أول من أمس، بمشاركة أكثر من 120 دراجاً في مختلف الفئات، وهو السباق الثاني في اليوم نفسه الذي نظمه الاتحاد بعد تنظيم سباق الدراجات الجبلية الثالث في حتا وشهد مشاركة 50 لاعباً ولاعبة.

حضر سباق جبل حفيت نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة الفنية خليفة بن عمير، ونائب رئيس الاتحاد محمد سند القبيسي، والمدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات النخيرة الخييلي، إضافة إلى عدد كبير من مديري الفرق المشاركة.

وشهد السباق تكريم 9 فئات مشاركة، وأكد أسامة الشعفار سعادته بالسباق ومدى قوته، والذي يدل على تطوّر الدراجات الإماراتية، وزيادة الاهتمام بها بشكل كبير، كما توجه الشعفار بالشكر إلى اتحاد الإمارات للدراجات على ما يقومون به من مجهود لتنظيم مثل هذه السباقات بهذا الزخم والشكل الرائع والمختلف ما بين سباقات الدراجات الجبلية وسباقات الطريق.

وأوضح الشعفار أن تواجد فرق الهواة في السباقات المحلية أعطى زخماً كبيراً للسباقات وقوةً وتنافساً وتنوّعاً، وهو ما يضمن اتساع قاعدة المشاركين بشكل كبير وتكوين منتخبات قوية للإمارات.

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