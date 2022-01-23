جيمسون.. «ضربة» نحو «الصقر المجنح»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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حافظ الإسكتلندي سكوت جيمسون على صدارة بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف المقامة في ملعب ياس لينكس بجزيرة ياس بأبوظبي، لليوم الثالث على التوالي، مع ختام منافسات أمس، ليقطع خطوة أخرى نحو المنافسة على لقب كأس الصقر المجنح.

ويسدل الستار اليوم على النسخة السابعة عشرة من البطولة التي تعد الجولة الافتتاحية ضمن سلسلة رولكس بجولة موانئ دبي العالمية، ويبلغ إجمالي جوائزها 8 ملايين دولار أمريكي.

وأنهى جيمسون اليوم الثالث من البطولة في الصدارة بـ 11 ضربة تحت المعدل، وذلك بعد أن سجل 4 ضربات تحت المعدل خلال منافسات أمس، ويطارده على الصدارة الأيرلندي شاين لوري حامل لقب النسخة 14 من البطولة، والذي سجل 10 ضربات تحت المعدل، بفارق ضربة واحدة عن جيمسون، إذ نجح لوري في القفز 4 مراكز في المقدمة، فيما يشاركه في المنافسة البلجيكي توماس بيتيرس بمعدل الضربات نفسه.

وتراجع المصنف السابع عالمياً النرويجي فيكتور هوفلاند إلى المركز الخامس في الترتيب العام للبطولة بعدما سجل 8 ضربات تحت المعدل، فيما فاجأ الهندي شوبانكر شارما المصنف 281 الجميع ليزاحم على الصدارة والمنافسة على لقب البطولة.

ورغم معاناة أبرز المصنفين في بداية البطولة خصوصاً الأمريكي كولن موريكاوا المصنف الثاني على العالم، والإيرلندي الشمالي روري ماكلروي إلا أن الأخير حقق قفزة هائلة في اليوم الثالث وتقدم 34 مركزاً في جدول الترتيب ليعوض ما فقده خلال اليومين الأول والثاني ويحقق إجمالي ضربتين تحت المعدل بعد أن سجل أمس 5 ضربات تحت المعدل.

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