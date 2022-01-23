"زايد للشراعية".. السبت

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل لسباق مهرجان الشيخ زايد للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الأول ضمن سباقات الموسم التراثية في روزنامة عام 2022، والمقرر إقامته أحد يومي 29 أو 30 من شهر يناير الجاري.

ويقام السباق تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً على المشاركة لاسيما وأنه السباق الأول في الموسم الجديد.

ويبلغ إجمالي جوائز السباق 4 ملايين درهم مخصصة للفائزين، فيما يقام السباق لمسافة 25 ميلاً بحرياً.

من جهته أعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب عن سعادته البالغة ببداية الموسم الجديد للسباقات التراثية، مؤكداً أن موسم 2022 يكون مختلفاً بكل المقاييس لاسيما وأنه سوف يشهد العديد من السباقات والفعاليات التي تعنى بالتراث الوطني الأصيل.

وقال: «إن المشاركة في مهرجان الشيخ زايد واجب وطني أصيل على كل الجهات لاسيما وأنه أحد أهم الأحداث التي تقام على أرض الوطن بشكل عام وأبوظبي بشكل خاص كونه يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه».

ووجه الرميثي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على رعاية ودعم سموه لمختلف السباقات التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، مشيراً إلى أن رعاية سموه للسباق سوف تضاعف من قيمته على مختلف الصعد.

وتوقع نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية والعضو المنتدب أن يشهد السباق الأول إقبالاً كبيراً على المشاركة من البحارة من مختلف أنحاء الدولة، لأسباب عدة في مقدمتها أن السباق ضمن مهرجان الشيخ زايد، وكذلك كونه أول سباقات الموسم، فضلاً عن قيمة الجوائز الكبيرة التي تصل إلى أربعة ملايين درهم، وتعد أحد أهم الحوافز نحو المنافسة القوية والمشاركة من أجل حصد اللقب وجوائز المراكز الأولى.

وطالب الرميثي الجميع بالالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباق أهمها الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أنه لا تهاون في تطبيق هذه الإجراءات على الجميع.

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