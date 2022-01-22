«أبيض» اليد يكسب الهند

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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دشن منتخبنا الوطني لكرة اليد مشواره في دور الترضية من التاسع ولغاية السادس عشر في البطولة الآسيوية العشرين والمقامة حالياً في مدينة الدمام السعودية حتى 31 يناير الجاري بالفوز العريض على نظيره المنتخب الهندي بنتيجة31 -21 وكان منتخبنا قد حسم النتيجة مبكراً مع نهاية الشوط الأول بالتقدم 19 - 8.

ويلعب منتخبنا حالياً ضمن المجموعة الثالثة وسيخوض منتخبنا مباراته الثانية اليوم في الخامسة مساءً مع نظيره المنتخب الأردني ويختتم مشواره بهذا الدور غداً بمواجهة المنتخب الفيتنامي.

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