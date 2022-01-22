إنجاز جديد.. ذياب المهيري.. في «البارالمبية الشتوية

المصدر: دبي - وام

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إنجاز جديد لرياضة الإمارات، حققه ذياب جاسم المهيري، لاعب منتخب الإمارات بطل آسيا في بارالمبية التزلج،، بعد اجتيازه اختبارات اللجنة البارالمبية الدولية بنجاح، ليصبح لاعباً رسمياً مصنّفاً بصورة مبدئية كمتزلج لفئة التزلج وقوفاً (لأصحاب الهمم) من الاتحاد الدولي، وأول إماراتي من أصحاب الهمم يحقق هذه الخطوة التي تؤهله للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية في بكين.



واجتاز بطل الإمارات اختبارات اللجنة البارالمبية الدولية التي أقيمت على هامش بطولة العالم للرياضات الشتوية لذوي الهمم والتي تقام في منتجع ليلهامر بالنرويج، محققاً الرقم الذي يؤهله للحصول على الاعتماد الدولي والتصنيف المبدئي كأول إماراتي من أصحاب الهمم يحقق الإنجاز.



يذكر أن ذياب المهيري كان فاز بالميدالية الذهبية في البطولة الآسيوية البارالمبية للتزلج على المنحدرات الثلجية «فئة التزلج المتعرج»، المعتمدة من الاتحاد الدولي للتزلج، والتي نظمها اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية واللجنة البارالمبية الإماراتية في نوفمبر الماضي بسكي دبي، وقد حصد لاعب منتخب الإمارات ذياب المهيري الميدالية الذهبية والمركز الأول متفوقاً بجدارة على باقي المتنافسين، بعدما حقق زمناً قدره 1:28:80 ساعة.



وأعرب محمد فاضل الهاملي رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية عن سعادته بالإنجاز، وقال: يحدونا الفخر في اللجنة البارالمبية الإماراتية بتحقيق مثل هذه الإنجازات من لاعبينا الأبطال من ذوي الهمم، والذين طالما يكونون على قدر المسؤولية وإثبات الذات أمام قيادتنا الرشيدة التي لا تتوانى عن الدعم والمساندة بكل الأشكال، ونهنئ ذياب المهيري على تسجيله كأول لاعب في الرياضات الشتوية، ونشكر كل من ساند اللاعب.



وأكد هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، أهمية الإنجاز وفائدته لرياضة الإمارات من أجل تمكين رياضة التزلج في الدولة، والمساهمة في فتح آفاق أوسع لرياضة الإمارات ودعمها لتكون حاضرة في المحافل الدولية بما ينسجم مع الاستراتيجية التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية أخيراً لدعم رياضة الإمارات، مهنئاً قيادتنا الرشيدة على تحقيق هذا الإنجاز الذي جاء بفضل الدعم اللامحدود للرياضة والرياضيين.



وكان بطلنا ذياب المهيري خضع لمعسكر تدريبي مكثف بإشراف ومتابعة أكاديمية متزلجي الإمارات، التي قامت بإعداد برنامج متكامل بدأ في سكي دبي منذ أكتوبر الماضي، ليصل إلى تحقيق إنجاز غير المسبوق في منتجع ليلهامر بالنرويج.

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