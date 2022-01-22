الرياح تعاند أحلام نجوم «أبوظبي للغولف»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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كادت الرياح الشديدة أن تعصف بأحلام نجوم العالم في بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف خلال منافسات اليوم الثاني بملعب ياس لينكس بجزيرة ياس بأبوظبي. وكما كان متوقعاً انتهت منافسات اليوم الثاني، أمس، من دون اكتمال المتأهلين إلى الجولة النهائية بسبب العاصفة الهوائية التي كانت بمثابة التحدي الأصعب أمام اللاعبين، وأدت إلى تراجع معدل الضربات سواء في صدارة الترتيب، أو في المصارعين على التأهل للجولة الأخيرة.



وعلى الرغم احتفاظ الإسكتلندي سكوت جيمسون بالصدارة، فإنّ معدل ضرباته تراجع من 9 ضربات تحت المعدل في اليوم الأول إلى 7 ضربات تحت المعدل بنهاية اليوم الثاني الذي شهد صعوداً وهبوطاً في المراكز لبعض اللاعبين أبرزهم الإنجليزي إيان بولتر الذي اقتحم قائمة الصدارة واحتل المركز الثالث، والإيرلندي شاين لاوري.



أما المصنف الثاني عالمياً الأمريكي كولن موريكاوا فقد واجه صعوبات جمّة كادت تطيح به خارج البطولة في مفاجأة من العيار الثقيل، حيث ازدادت معاناته في اليوم الثاني، وبعد أن أنهى اليوم الأول بضربة واحدة فوق المعدل، ارتفع العدد بعد أن سجل ضربتين فوق المعدل في اليوم الثاني، لينهي بـ 3 ضربات فوق المعدل، وبفارق ضربة واحدة عن اللاعبين المستبعدين من الجولة النهائية.



وتكرر الأمر مع الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي المصنف الثامن وأحد أبرز المرشحين الدائمين في بطولة أبوظبي للغولف بإحرازه المركز 67 في قائمة اللاعبين، وكان مهدداً بالخروج بمرور الوقت، ومع استكمال بقية المنافسات صباح اليوم السبت، ستتحدد القائمة النهائية للاعبين الذين يتنافسون في الجولة الأخيرة من البطولة التي تختتم فعالياتها غداً.

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