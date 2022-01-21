«غولف الأولمبياد الخاص» يتحدى البطل هارينجتون

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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شارك 4 من فريق غولف الأولمبياد الخاص الإماراتي في دورة تدريبية برفقة البطل وكابتن بطولة «كأس رايدر الأوروبية 2020» بادريغ هارينجتون، بالتزامن مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في ملعب ياس لينكس، وارتبط اسم هارينجتون بالأولمبياد الخاص، إذ كان سفيراً عالمياً للمنظمة منذ عام 2010.

حضر الدورة طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة لأولمبياد الخاص الإماراتي، وقام اللاعبون علي بن صمادية وسيف القبيسي وفنسنت بور وجابي سنودن برفع علم فريق الأولمبياد الخاص الإماراتي لمواجهة هارينجتون في تحدٍ من ثلاثة أجزاء هي، التسديدة الأقرب إلى سارية العلم المثبت بالقرب من الحفرة، وأقرب تسديدة قصيرة ومنخفضة السرعة نحو الحفرة، وتحدي تسديدة بنكر، وحقق فريق الأولمبياد الخاص نجاحاً رائعاً بفوزه باثنتين من أصل ثلاث مهمات.

وكان تحدي تسديدة بنكر هو الأبرز في المنافسة الحماسية، حيث أشاد هارينجتون بإحدى تقنيات البنكر التي أدى خلالها الفريق مهارات تضاهي أداء المحترفين.

وحظي صمادية في وقت سابق بتجربة مميزة عندما لعب مع هارينجتون في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي للهواة والمحترفين» «برو-آم»، التي تمنح مجموعة من لاعبي الغولف الهواة كل عام فرصة مثالية للعب جنباً إلى جنب مع بعض أبرز النجوم في لعبة الغولف.

وقال هارينجتون: تمنحني مشاركتي مع الأولمبياد الخاص الكثير من الفائدة في كلّ مرة، ويعد حماس الرياضيين وطموحهم أمراً إيجابياً يثري الأجواء ويجعلها أكثر روعة، لكن الأصداء التي نتلقاها من هؤلاء الرياضيين تتجاوز روعة التجربة العادية.

وأضاف: قامت موانئ دبي العالمية بعمل استثنائي على مر السنين في الدعوة إلى الشمولية في الرياضة، إذ تحرص على رد الجميل للمجتمع ومنح الجميع فرصة المشاركة في منافسات الغولف بغض النظر عن إمكانياتهم وظروفهم.

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