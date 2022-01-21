مشاركات كبيرة تشهدها مزاينة "إبل الوضح" و"إنتاج العزبة" في مهرجان الظفرة.

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت مزاينة الإبل ضمن أشواط الوضح لإبل أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل عام وأشواط إنتاج العزبة (ثلاث مفاريد بكار) محليات ومجاهيم، مشاركات كبيرة من مُلاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، في مهرجان الظفرة بدورته 15 التي تقام مدينة زايد منطقة الظفرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وتوج معالي اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، الفائزين بأشواط المزاينة، بحضور عيسى سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة.

كما تفقد معاليه موقع مزاينة الإبل والإجراءات المتبعة في المزاينة، والتقى لجان التحكيم والفحص الطبي والفرز، واطلع على المشاركات في أشواط الظفرة (20) والتي دخلت إلى شبوك المبيت وسيتم تحكيمها وإعلان نتائجها غداً.

وأسفرت نتائج شوط الوضح (مفرودة- حقه- لقيه) لإبل أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل عام، عن ذهاب المركز الأول إلى "هزامه" لمالكها فهد حمد محمد الهويشلي الدوسري من السعودية، وحصلت على المركز الثاني "الحاكمه" لمالكها محمد سالم بخيت المري من قطر، أما في المركز الثالث جاءت "الدرة" لمالكها بليه شجاع مبارك الدوسري من السعودية.

وفي شوط الوضح (يذعه- ثنيه- حايل) لإبل أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل عام- وضح، حصدت المركز الأول "هزامة" لمالكها سمحي وقيان حمد الهوامله الدوسري من السعودية، وفي المركز الثاني "منتله" لمالكها مقعد فهد محمد الغييثي الدوسري من السعودية، ونال المركز الثالث "بطولة" لمالكها سعيد علي سعيد الخيارين الهاجري من قطر.

وتصدر المركز الأول في شوط إنتاج العزبة (3 مفاريد تلاد بكار) - محليات، شبك الإبل الذي يملكه سرور عتيق سيف المنصوري من الإمارات، وحل في الثاني علي راقع محمد الاحبابي من الإمارات، أما في المركز الثالث جاء مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري من الإمارات.

وفي شوط شوط إنتاج العزبة (3 مفاريد تلاد بكار) - مجاهيم، تصدر شبك الإبل الذي يملكه علي جابر فاضل جابر المركز الأول من دولة الكويت، ونال المركز الثاني حريز عرمان هبطاء سمودة المهري من المملكة العربية السعودية، أما في المركز الثالث فقد جاء صالح علي جابر النجم المري من قطر.

وكان مهرجان الظفرة قد أعلن زيادة عدد جوائز أشواط الوضح نظراً للإقبال الكبير من مُلاك الإبل، حيث تم تخصيص 10 جوائز لكل شوط عوضاً عن 5 جوائز، وذلك دعماً وتشجيعاً لمُلاك الإبل، وتوزعت الجوائز لغاية المركز العاشر في كافة الأشواط.

و شهدت مزاينة غنم النعيم في المهرجان ، منافسات قوية بين مُلاك الحلال ضمن أشواط المزاينة الثمانية (اجمل فحل، اجمل جذع، اجمل جذع، اجمل 3 جذعات، اجمل جذعة انتاج محلي، اجمل جذع انتاج محلي، اجمل شاه، الجمل 10 رؤوس)، والتي خصص لها 40 جائزة قيمة.

وتوج عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الفائزين بالمراكز الولى في المزاينة، بحضور عبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، ومحمد سالم المزروعي مدير مزاينة غنم النعيم.

وأسفرت نتائج شوط اجمل فحل عن فوز محمد بخيت المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني غانم راشد المنصوري، وفي المركز الثالث سعيد عبيد المزروعي، المركز الرابع ناصر حمود المنصوري، المركز الخامس سعود الصابري.

وفي شوط أجمل جذعة ذهب المركز الأول إلى صالح عبدالله البريكي، وفي المركز الثاني راشد مبارك المنصوري، المركز الثالث زايد بخيت المزروعي، المركز الرابع محمد بخيت المزروعي، والمركز الخامس حمد بخيت المزروعي.

ونال المركز الأول في شوط اجمل 3 جذعات، صالح عبد الله الحمادي، والمركز الثاني محمد سليمان بن الشيبة، والمركز الثالث غانم راشد المنصوري، والمركز الرابع على راشد المنصوري، والمركز الخامس حميد مبارك المنصوري.

وفي شوط اجمل جذعة إنتاج محلي، حصد المركز الأول حمد بخيت المزروعي، والمركز الثاني صالح عبد الله الحمادي، والمركز الثالث غانم راشد المنصوري، والمركز الرابع محمد بخيت المزروعي، والمركز الخامس .

وذهب المركز الأول في شوط أجمل شاه لـ احمد على المقبالي، والمركز الثاني حمد بخيت المزروعي، والمركز الثالث عبيد سعيد المزروعي، والمركز الرابع زايد بخيت المزروعي، والمركز الخامس محمد بخيت المزروعي.

وسجل شوط أجمل جذع، فوز غانم راشد المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني صالح عبد الرحيم، والمركز الثالث على محمد التميمي، والمركز الرابع محمد بن شريف الحارثي، والمركز الخامس يوسف حمد السالمي.

أما شوط اجمل جذع إنتاج محلي، فذهب المركز الأول لـ عمران محمد بخيت، والمركز الثاني محمد بخيت المزروعي، المركز الثالث ناصر حمود المزروعي، المركز الرابع حمد بخيت المزروعي، المركز الخامس محمد عمران.

وفي شوط الجمل 10 رؤوس ذهب المركز الأول إلى صالح عبدالله الحمادي، والمركز الثاني محمد احمد حمدون، المركز الثالث احمد محمد حمدون، المركز الرابع غانم راشد المنصوري، المركز الخامس فهد عبد الله محمد.

مكشات الظفرة.. فعاليات تراثية متنوعة وتجربة فريدة لأجواء البر الإماراتي الساحر

تزخر "مكشات الظفرة" بعدد من الفعاليات التراثية المتنوعة من الشعر والشيلات وتحضير القهوة والشاي والطبخ، تقدم لزوار المهرجان تجربة فريدة لأجواء البر الإماراتي الساحر، وتعريف الزوار بتراث الإمارات وأبناء الخليج العربي عن قرب، بالإضافة إلى تسليط الضوء على السنع الإماراتي ونقله للأجيال المتعاقبة.

وشهدت "مكشات الظفرة" منذ بداية المهرجان، إقبالاً ملحوظاً من الشباب والزوار من مختلف الأعمار، خاصة وأنه يحمل رسالة ودوراً مجتمعياً يبرز قيمة الموروث الشعبي، ويجسد جوانب الحياة البرية لمجتمع الإمارات، وكرم الضيافة وحسن الاستقبال وغيرها من الجوانب المرتبطة بأهل الصحراء.

و تفاعل زوار سوق الظفرة التراثي مع الأجواء الاحتفالية التي صاحبت الأمسيات الغنائية لمهرجان الظفرة، حيث قدم كل من الفنان محمد الصقري والفنان محمد البريكي والفنان منذر الجنيبي، وصلات غنائية متنوعة أضافت البهجة والسرور، وحظيت بتفاعل الجمهور.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز