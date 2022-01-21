الشارقة بطل كأس نائب رئيس الدولة لليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج تصوير غلام كاركر

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توج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الشارقة، بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، عقب تعادله الصعب اليوم، مع النصر منافسه على اللقب 29 - 29، محتلاً المركز الأول، برصيد 8 نقاط، فيما حقق النصر المركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما فاز العين على الوصل 27 -25 محققاً المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وجاء الوصل رابعاً «3 نقاط».

وقام خالد عيسى المدفع، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، بتتويج الشارقة بحضور علي سالم المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، وناصر الحمادي، أمين عام الاتحاد، وفيصل الطواش، من اتحاد اللعبة، كما تم تكريم حكام المباراة شهاب أحمد، وسلمان عبد الله، والمراقب الفني جمال الشامسي.

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