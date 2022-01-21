«إستونيا» تخطف أضواء «الظفرة لجمال الخيل»

المصدر: الظفرة - وام

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خطفت المهرة «إستونيا» ليوسف آل علي، الأضواء خلال اليوم الثاني من منافسات النسخة الثانية لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية، التي تقام بكورنيش المرفأ برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وأحرزت أعلى معدل خلال الأشواط الثمانية، متصدرة القسم «أ» لفئة الأفراس عمر 7 - 9 سنوات، فيما استهلت المهرة «ج س رنيم» «لمربط الجواهر، الفعاليات بتحقيق المركز الأول في شوط فئة المهرات عمر 3 سنوات القسم «أ»، وذهبت صدارة القسم «ب» إلى «ضحى البستان» لمسعود محمد أحمد المرزوقي،

وأحرزت المركز الأول في القسم «ج» المهرة «م ع جوهرة» لمحمد خلف العتيبة، تألقت الفرس «اورا أو» لسعيد الزعابي، في أول أشواط فئة الأفراس القسم «أ»، واحتلت الصدارة، وانتزعت «دي رنده» لخليفة السويدي، المركز الأول في القسم «ب»، وتصدرت «أم أف الريم» لمربط البطين، القسم «ب» لفئة الأفراس عمر 7 - 9 سنوات، وفي فئة الأفراس لعمر 10 سنوات وما فوق، احتلت الصدارة «فلامينجا أم أس» لطلال المسكري.

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