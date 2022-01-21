الحبتور و«ذئاب دبي» في افتتاح كأس بنتلي الإمارات للبولو

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، تنطلق غداً بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، منافسات بطولة كأس بنتلي الإمارات الفضية للبولو 2022 وتستمر حتى 5 فبراير المقبل بمشاركة 7 فرق هي «الإمارات» بقيادة سمو الشيخة ميثاء بن محمد بن راشد آل مكتوم، و«ايه ام» بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، و«الحبتور» بقيادة محمد الحبتور، و«زيدان» بقيادة عمرو زيدان، و«بنجاش» بقيادة حيدر بنجاش، و«ذئاب دبي كافو» بقيادة حبتور الحبتور، و«كلينوفا سكون» بقيادة راجا كريم.

ويقص شريط الافتتاح في الرابعة عصراً فريق «ذئاب دبي كافو» والذي يضم اللاعبين حبتور الحبتور وتشارلز كونيوكارلوس أولوا والفريدو كابيلا، في مواجهة «الحبتور» والذي يضم محمد الحبتور وماتياس جونزاليس وخوان جوريتشي وباوتيستا بايوغار.

وتعد كأس بنتلي الفضية إحدى بطولات سلسلة كأس دبي الذهبية ومن كبرى البطولات على مستوى المنطقة وآسيا والعالم، حيث يصل الهانديكاب «إجمالي تصنيف اللاعبين» إلى 18 جول، ويشارك بها كوكبة من ألمع نجوم اللعبة وتقام تحت مظلة جمعية هيرلينجهام للبولو «HPA»، مع إشراف دولي، وتندرج البطولة ضمن فئة كأس «WPT» في جولة العالم للبولو، ويتم منح الفائزين 60 نقطة، والمتأهلون للنهائيات بـ 30 نقطة، المتأهلون إلى نصف النهائي برصيد 15 نقطة وبقية اللاعبين 8 نقاط.

ترحيب

وأعرب محمد الحبتور رئيس اتحاد الإمارات للبولو عن سعادته بانطلاقة البطولة لتدشن مرحلة جديدة تصب في خانة نشر اللعبة وزيادة رقعة الممارسين لها والارتقاء بالمستوى الفني للاعبين المواطنين، وأكد الحبتور حرص الاتحاد على التفاعل مع أندية البولو والفرق واللاعبين المحترفين لتفعيل النشاط بما يحقق استراتيجية الاتحاد.

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