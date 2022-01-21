انطلاق سباقات «كأس مومينتوم» في الحديريات

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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انطلقت اليوم بجزيرة الحديريات الجولة الأولى من سلسلة سباقات «كأس مومينتوم» للفرق ضد الساعة، والتي أطلقها نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بالتعاون مع متجر مومينتوم، وتقام الجولة الثانية في مدينة الوثبة أول مارس المقبل، في حين تقام الجولة الثالثة في الرابع من يونيو 2022 في جزيرة الحديريات.

وتقام البطولة في إطار حرص نادي أبوظبي للدراجات الهوائية على إقامة السباقات والفعاليات المتنوعة والتي تسهم في تعزيز مكانة أبوظبي على خارطة الرياضة الدولية عموماً ورياضة الدراجات الهوائية خصوصاً.

وتتنافس الفرق المشاركة في السباق مع بعضها البعض على 9 فئات من السباق، ويحدد السباق النهائي جميع الفرق الأسرع بناءً على الوقت التراكمي خلال الجولات الثلاث.

وتعتمد سباقات الفرق ضد الساعة على الجهد الفردي للقيادة ضد عقارب الساعة ويقطع كل مشارك مسافة محددة ويكون الفائز هو الأقل زمناً ولا يسمح بالتلاحق بين الدراجين وتستهدف مشاركة كلا الجنسين من فئات المجتمع كافة.

ووجه نادي أبوظبي للدراجات الهوائية الشكر للجهات الراعية لهذه الفعالية ومنها مومينتوم على جهودها لإنجاح هذه السباقات التي تسهم في تشجيع فئات المجتمع في أبوظبي على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية نظراً لفوائدها الصحية والبيئية.

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