حسابات مختلفة لتتويج بطل كأس اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يكشف اليوم عن هوية بطل كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لرجال اليد في ختام مباراتي الدور النهائي للبطولة، ويتنافس عليها فرق الشارقة والنصر والعين وتشهد صالة مكتوم بن محمد بقلعة الفرسان موقعة الشارقة والنصر، فيما يحل الوصل ضيفاً على العين، وتبرز حسابات مختلفة في حال فوز النصر والعين على الشارقة والوصل إذ تتساوى أندية الشارقة والعين والنصر في النقاط وعدد مرات الفوز وتحدد لائحة المسابقات الترتيب النهائي للمراكز ويخوض الشارقة مباراته أمام النصر بفرصتي الفوز أو التعادل ليتوج بكأس البطولة، ويحتاج النصر للفوز وانتظار نتيجة مباراة العين والوصل وفي حال فوز العين سينافس على الوصافة، وكان النصر حقق الفوز على الوصل 31 - 23، وخسر أمام العين 23 - 24.

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