مهرجان الظفرة.. رسالة الإمارات التراثية إلى العالم

المصدر: أبوظبي - وام

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يشكل مهرجان الظفرة بدورته الخامسة عشرة، رسالة الإمارات التراثية بما يتضمنه من مسابقات وفعاليات تراثية متنوعة تحتضنها بوابة صحراء الربع الخالي «مدينة زايد» في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وسط حضور كبير من داخل دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسائحين من حول العالم، والذي يستمر لغاية 22 الجاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

وشهدت مزاينة الإبل منافسات قوية بين مُلاك الإبل في أشواط الحول للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، والتي تضمن 13 شوطاً خصص لها 120 جائزة قيمة.

وتوج عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وحميد سعيد بولاحج الرميثي مدير عام نادي تراث الإمارات بالإنابة، الفائزين بالمراكز الأولى في أشواط المزاينة.

وأسفرت نتائج حول أصحاب السمو الشيوخ - محليات، عن ذهاب المركز الأول إلى (الحذرة) لمالكها الشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان، وحل في المركز الثاني والثالث (بنت مكيدة) و(الظبي) للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وفي شوط أصحاب السمو الشيوخ (ثنيه -حول) مجاهيم، حصد معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، المراكز الأربعة الأولى، عن طريق (بينة، ووحيدة، و والخطرة، والزلبة)، وحصدت المركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل 1- محليات، (زمط) لمصبح حويرب المنصوري، وأحرز المركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات (مشغله) لراشد مبارك الهاجري.

ونالت المركز الأول في شوط حول شرايا لأبناء القبائل مفتوح - محليات، انذار السلطنة لنصيب الرواحي من عمان، وتصدرت شوط حول المهجنات الأصايل ـ محليات، (عسيلة) لمالكها الفندي خميس المزروعي.

وفي شوط حول رئيسي شرايا لأبناء القبائل1 (رمز) - محليات، حصدت المركز الأول (مياسه) لناصر حمد الخيلي.

وحصلت على المركز الأول شوط حول رئيسي شرايا لأبناء القبائل2 (رمز) - محليات، (تشريف) لسالم ناصر المنصوري، وفي شوط حول تلاد لأبناء القبائل 1- مجاهيم حصلت على المركز الأول (الوافيه) لصالح العامري.

وحصدت المركز الأول في شوط حول تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم (مكحول) لمبارك حمود المنصوري، وتصدرت شوط حول شرايا لأبناء القبائل مفتوح مجاهيم، (الوافيه) لساري المزروعي.

وتصدرت شوط حول رئيسي شرايا لأبناء القبائل1 (رمز) - مجاهيم، (هيافه) لمحمد مجرن العامري.

ونالت المركز الأول شوط حول رئيسي شرايا لأبناء القبائل2 (رمز) - مجاهيم، (الحاكمة) لمحمد العامري.

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