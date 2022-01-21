«برج العرب» يتصدر تهنئة «دولي الرياضات البحرية» للعالم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدرت صورة فندق برج العرب، المعلم الحضاري الكبير في دبي، التهنئة الرسمية من الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو آي ام» بالعام الجديد 2022 إلى الاتحادات الوطنية الـ64 الأعضاء في المؤسسة العالمية، والأندية البحرية والفرق المتخصصة في سباقات الزوارق السريعة والدراجات المائية وألواح التزحلق الميكانيكية «موتو سيرف». وأرسل الدكتور رافئيللي كيولي رئيس الاتحاد الدولي للسباقات البحرية «يو آي ام» تهنئة رقيقة بحلول العام الجديد 2022، والذي يحمل شعار الاحتفال بمرور 100 عام من التميز في رياضة السباقات البحرية إلى جميع منتسبيه، كما بث التهنئة على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد.

وحملت التهنئة صورة رئيسية من فعاليات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات» والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ديسمبر الماضي، تأكيداً على المكانة التي تحتلها دبي وتميز النادي في تنظيم الحدث، والذي مثل مسك ختام فعاليات الاتحاد الدولي لعام 2021 بالإضافة إلى صورة تاريخية قديمة للسباقات البحرية السريعة تجسيداً لاحتفالية الاتحاد الدولي بمرور مئة عام على تأسيسه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز