جيمسون يتصدر «أبوظبي للغولف» وسكيك يقارع المصنفين الأوائل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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فاجأ الاسكتلندي سكوت جيمسون المصنف 336 على العالم الجميع بتصدره منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، التي انطلقت فعالياتها، أمس، بملعب ياس لينكس بجزيرة ياس، في أولى محطات بطولات سلسلة رولكس، والافتتاحية لجولة موانئ دبي العالمية، وتستمر حتى الأحد المقبل، ويبلغ مجموع جوائزها 8 ملايين دولار، وسجل جيمسون 9 ضربات تحت المعدل، لينتزع الصدارة متفوقاً على المصنفين الأوائل خاصة الثلاثي، الأمريكي كولن موريكاوا المصنف الثاني، والنرويجي فيكتور هوفلاند المصنف السابع، والأيرلندي الشمالي ماكلروي المصنف الثامن، وحل هوفلاند ثانياً فيما جاء في المركز الثالث البلجيكي بيتيرز.

وشهد اليوم الأول عدم إكمال المنافسات لعدد من اللاعبين، بسبب الرياح الشديدة ، وتستكمل منافساتهم اليوم بالتزامن مع بقية اللاعبين، الذين يخوضون منافسات اليوم الثاني.

من جهة أخرى نجح لاعب الغولف الإماراتي أحمد سكيك المصنف الأول عن فئة الهواة على مستوى الدولة في مقارعة أبرز النجوم المحترفين في اليوم الأول، وأحرز نفس معدل الضربات، الذي أحرزه الأمريكي موريكاوا المصنف الثاني على العالم، بضربة واحدة فوق المعدل، شهدت بداية البطولة معاناة أبرز المرشحين، ماكلروي وموريكاوا اللذين حلا في المركزين 77 و90 .

ويشارك سكيك للمرة الثانية بالبطولة، بعد ظهوره الأول منذ عامين، حيث نجح في تحقيق إنجاز تاريخي في شهر نوفمبر الماضي بقيامه بالضربة الأولى في افتتاح بطولة أفيف دبي 2021، محققاً في نهايتها أفضل نتيجة للاعب إماراتي في تاريخ جولة دبي بي وورلد.

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