21 مشاركاً من 16 جنسية في سباق رحلة الهجن التراثية للأجانب

المصدر: دبي - وام

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شهدت النسخة الثالثة من سباق رحلة الهجن التراثية للأجانب، مشاركة 21 متسابقاً من 16 جنسية مختلفة، هي: الصين، إستونيا، ألمانيا، أمريكا، الجزائر، الهند، كوريا الجنوبية، جمهورية التشيك، السعودية، بولندا، إيطاليا، فرنسا، إيران، الفلبين، إسبانيا وبلجيكا في لوحة تنافسية، عكست روح التسامح والمحبة بين الجميع على أرض الإمارات، وهو السباق الذي نظمه مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، أمس الأول، في نادي دبي لسباقات الهجن بالمرموم، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة.وحققت الصينية زياوزي المركز الأول، ونالت 100 ألف درهم، وجاءت بالمركز الثاني، الإستونية لورا عزت، وكسبت 70 ألف درهم، تليها الألمانية جيسا أجلينج، ونالت 50 ألف درهم.

وجاءت أحداث السباق، حافلة بالإثارة ، لكونها تجمع هذا العدد الكبير من الجنسيات، الذين باتوا يتقنوا مهارة ركوب الهجن، بعد تدريبهم من قبل مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بحكم مشاركتهم في رحلة الهجن التراثية، التي تقطع الصحراء الإماراتية سنوياً، في مبادرة فريدة من نوعها، لإبراز الإرث الشعبي، ونقله للمقيمين على أرض الدولة

أرض الخير

وشهد عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مراسم التتويج، مؤكداً أن الإمارات، ، قامت على قيم التسامح، وهي أرض الخير ويشكل السباق، الذي يستمر للعام الثالث على التوالي، حدثاً فريداً ، بجمعه المقيمين الأجانب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ليكون سباقاً دورياً على أجندة المركز وساهم السباق، في دعم جهود إبراز الموروث الشعبي الإماراتي، وتعزيزه بالمجتمع.

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