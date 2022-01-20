تعاون بين الثقة لأصحاب الهمم وألعاب القوى

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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بحث نادي الثقة لأصحاب الهمم بالشارقة مع اتحاد ألعاب القوى، التعاون لتطوير اللعبة ورفع مستوى اللاعبين، وتم بحث العديد من الخطط المستقبلية، ومجالات الاستفادة من إمكانيات ومنشآت النادي في مختلف رياضات ألعاب القوى.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس مجلس إدارة نادي الثقة لوفد ألعاب القوى، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، وبحضور كل من فهد بن جمعة نائب رئيس الاتحاد وناصر محمد بن عاشور الأمين العام، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من رؤساء اللجان بالاتحاد وعدد من مسؤولي النادي.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم أن مجلس إدارة النادي حريص على شراكات مع كافة الاتحادات بما يحقق خطط وبرامج النادي وقال: تمت مناقشة العديد من الأفكار الخاصة بالتطوير، وتوسيع قاعدة اللعبة، ورفع مستوى اللاعبين، وكيفية استثمار البنية التحتية المتميزة لمرافق النادي، فيما أشاد الدكتور محمد عبد الله المر بالخدمات المميزة التي يقدمها النادي في دعم رياضة ألعاب القوى سواء للاعبين من أصحاب الهمم أو غيرهم من اللاعبين.

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