العوضي والكندي بطلا «البادل تنس» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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فاز الثنائي ناصر العوضي وحمد الكندي بلقب أول بطولة لـ «البادل تنس» في المنطقة الشرقية،بتغلبهما في المباراة النهائية على كل من إبراهيم العبدولي وحمدان سعيد،استضاف نادي الفجيرة الدولي للتنس الأرضي المنافسات بمشاركة 32 لاعباً مثلوا 16 فريقاً، وتقرر إقامة النسخة الثانية من البطولة يوم 29 الجاري.

وحظيت البطولة بمشاركة واسعة من الرياضيين ومن اللاعبين السابقين لنادي الفجيرة لكرة القدم على رأسهم أحمد كرم مهاجم ذئاب الفجيرة وكلباء السابق بجانب ناصر العوضي،والذي سبق له اللعب بنادي الفجيرة إلى جانب أبرز القيادات بالفجيرة على رأسهم المهندس سيف الشرع وكيل وزارة البيئة،والدكتور خالد الملا وسلطان الشرع نائب رئيس شركة الفجيرة لكرة القدم السابق وضمت اللجنة المنظمة للبطولة كلاً من خالد المطيري مدير مكتب صندوق خليفه لدعم المشاريع بالفجيرة وعلي الشرع وعلي الظفر.

وأشاد طارق عبد الله مشرف بطولات التنس في النادي بخطوة تنظيم البطولة الأولى للبادل تنس في الفجيرة مشيراً إلى ارتفاع المستوى الفني للمباريات والالتزام بالإجراءات الاحترازية ما أسهم بمواصلة نجاح البطولات التي تنظم في الفجيرة ومثنياً على دعم نادي التنس الأرضي برئاسة عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس الإدارة،والذي وعد بتنظيم أفضل لقادم البطولات على مستوى لعبة البادل تنس في ظل توفر الملاعب والإمكانات بالنادي مما يساهم ذلك في تحقيق النجاح المنتظر على مستوى مختلف البطولات.

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