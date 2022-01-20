سالم السويدي يتصدر «دولية قفز الحواجز» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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فاز الفارس سالم السويدي الانتصار الأول مع الفرس «سبريسو» في البطولة الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، في زمن بلغ 55.29 ثانية، ونال كأس المركز الثاني الفارس السوري شادي غريب والفرس «أليت دو بونتس»، في 57.24 ثانية، وعاد فرسان الإمارات لاحتلال المركزين الثالث والرابع، وتوج الفارس هزاع حمد الظاهري بالجواد «إلوي» ثالثاً، والفارس محمد شافي الرميثي مع «سيزانو» رابعاً.

وتتزامن البطولة مع الحدث الرئيس بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز الدولية من فئة الخمس نجوم، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق في نسختها الحادية عشرة، وكأس الأمم للفرق للمرة العاشرة على ميادين الفروسية في الإمارات، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبرعاية ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، وشركة لونجين، راعية دوري الإمارات لقفز الحواجز، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وإسطبلات الشراع وشركة كفالور، ويستضيف فعالياتها نادي أبوظبي للفروسية والسباق.

يدير لجنة تحكيم البطولة طاقم من 6 محكمين دوليين، نصفهم من أبناء الإمارات، ويترأس اللجنة الدولي الألماني جوشم غلفوس، والحكم الأجنبي موفد الاتحاد الدولي للفرووسية، الألماني ستيفن النروش، ويصمم مسارات منافسات البطولة وينفذها على الميدان، المصمم الدولي الإيرلندي ألان واد، بمعاونة ثلاثة مصممين دوليين، ويشرف على ميادين البطولة الدولي علي مهاجر، بمعاونة ثمانية مشرفين دوليين، ومشرف ميداني موفد الاتحاد الدولي للفروسية، الإيطالية أليساندرا سيسل، هذا إضافة إلى طاقم من الأطباء البيطريين، لتقديم العناية والرعاية البيطرية للخيول المشاركة في البطولة، منذ قدومها وإلى حين مغادرتها.

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