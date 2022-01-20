«دراجون» بطل سباق «GT4» على حلبة دبي أوتودروم

المصدر: دبي - وام

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أحرز فريق «دراجون رايسينج»، الذي يتخذ من دبي أوتودروم مقراً له، المركز الأول في فئة GT4 سيارات، وهو أول سباقات العام الجديد على حلبة «دبي أوتودروم»، والتي باتت وجهةً رئيسة في عالم سباقات السيارات، ويستقطب غالبية الفرق الكُبرى والسائقين البارزين من مُختلف أنحاء العالم والسيارات السياحية الرياضية، وأحرز فريق MS7 السعودي، من WRT المركز الأول، في سباق «دبي 24 ساعة 2022»، ضمن النسخة السابعة عشرة من السباق.

وشهدت حلبة دبي أوتودروم، حضور ما يقرب من 8000 من المشجعين وأفراد الطواقم والفرق ومسؤولي التنظيم، وحقق الحدث نجاحاً استثنائياً، رغم التحديات اللوجستية، في ظل فيروس «كوفيد 19/ أوميكرون»

وأجَّل سباق التحمّل الظهور الأول للسائقة السعودية المحترفة ريما الجفالي في سيارة مرسيدس SPS Mercedes-AMG GT3، في فريقٍ تضمَّن فالنتين بيربورج، وجورج كورتز، وجون لوجي.. وفاز هذا الفريق بالمركز الثاني في فئة الهواة، والمركز التاسع إجمالاً.

وتوجه فيصل السهلاوي مدير عام دبي أوتودروم: بالشكر لطواقم المراقبة والحراسة، والمسؤولين، ووسائل الإعلام، والفرق، والسائقين، والمشجعين الذين حضروا إلى الحلبة، وقال: ساهموا جميعاً في نجاح هذا السباق، نتيجة التزامهم بالتدابير الصحية والأمنية الصارمة، تمكنا من تحقيق هذه الأولوية، لضمان تجربةٍ رائعة، وتنظيم سباقٍ متميزة.

وهنأ السهلاوي فريق «دراجون رايسينج»، لفوزه ضمن فئة GT4، وبارك للفريق الإماراتي ربدان للسباقات، على إنهائهم أول سباق تحمل لهم من أول محاولة، وهو ما يُعد إنجازاً بحد ذاته.. كما هنأ فريق MS7 من WRT، لفوزه بالسباق، وتميُّز أدائه وجميع السائقين والفرق الأخرى التي اعتلت منصات التتويج.

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