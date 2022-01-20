منافسات «فورمولا الآسيوية» و«فورمولا 4 الإمارات» تنطلق في حلبة مرسى ياس

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تشهد حلبة مرسى ياس على مسار سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، بتصميمه الجديد، مجموعة مميزة من بطولات رياضة السيارات المحلية والدولية خلال عطلة الأسبوع، حيث تقام الجولة الثانية من سلسلة سباقات ياس وتستمر حتى 23 يناير، وسباقات الجولة الأولى من بطولة الفورمولا الإقليمية الآسيوية المعتمدة لدى الاتحاد الدولي للسيارات، والتي كانت تحمل سابقًا اسم بطولة فورمولا 3، وتشهد هذه البطولة الدولية مشاركة فريق أبوظبي للسباقات، بالتعاون مع بريما رايسينغ، بثلاث سيارات يقودها السائقون الإماراتيون خالد وآمنة وحمدة القبيسي، وتتكون البطولة من خمس جولات و15 سباقًا تستضيفها دولة الإمارات ويشارك في منافساتها سائقو أكاديميات نخبة من أفضل فرق الفورمولا 1 ضمن ثمانية فرق، وتعتمد سيارات البطولة محرك أوتوتيكنيكا وهيكل تاتوس إف 3 تي-318.

ويخوض منافسات البطولة إلى جانب سائقي فريق أبوظبي للسباقات، بول آرون، سائق أكاديمية مرسيدس والبطل المتوج بلقب بطولة فورمولا 4 إيطاليا لعام 2019 لفئة المبتدئين، وآيساك هادجار، سائق أكاديمية ريد بل والبطولة المتوج بلقب بطولة الفورمولا الإقليمية الأوروبية لموسم 2021 لفئة المبتدئين، وسيباستيان مونتويا، نجل سائق الفورمولا1 السابق خوان بابلو مونتويا.

تقام أول جولة رسمية لكأس فورمولا 4 الإمارات تحتسب نقاطها في البطولة في حلبة مرسى ياس. وتتكون البطولة في موسم 2021 - 2022 من 20 سباقًا تقام على مدار خمس جولات ما بين شهري يناير وفبراير. ويشهد الموسم الحالي الحضور الأول للجيل الثاني من سيارات تاتوس فورمولا 4 المزودة بنظام «هالو» للحماية.

تشهد عطلة الأسبوع إقامة الجولة الثانية من سلسلة 24 ساعة، وسباق هانكوك أبوظبي ساعات، والجولة الثالثة من كأس الخليج راديكال، والذي تشهد فعالياته في عطلة هذا الأسبوع إقامة ثلاثة سباقات، كما تشهد تنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية لجمهور الحدث.

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