النصر والوصل يقتربان من نصف نهائي دوري السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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اقترب فريقا النصر والوصل من الوصول للدور نصف النهائي لمسابقة الدوري العام لكرة السلة بفوزهما في ذهاب ربع النهائي، وتغلب النصر خارج ملعبه على مضيفه البطائح 81 - 78 في الوقت الإضافي بعد التعادل في الوقت الأصلي 67 - 67، فيما فاز الوصل على ضيفه الوحدة 75 - 53، ويحتاج النصر والوصل والنصر لبلوغ نصف النهائي، إلى تكرار الفوز في مواجهتي الإياب يومي السبت والأحد، فيما يتمسك البطائح والوحدة، بآمالهما، بانتزاع فوزٍ يؤجل الحسم إلى مباراة ثالثة فاصلة حدد لها موعد افتراضي 26 الجاري، يتحدد من خلالها هوية الفريقين المكملين للدور نصف النهائي بعد أن ضمن فريقا شباب الأهلي والشارقة التأهل مبكراً منتصف ديسمبر الماضي، باحتلالهما المركزين الأول والثاني في ختام الدور التمهيدي للبطولة.

وفي التفاصيل، فرط البطائح في فرصة نيل لاعبيه الأفضلية في الربعين الأول والثالث أمام النصر «12 - 6 و27 - 15»، بعد أن نجح النصر في انتزاع الأفضلية نتيجة الربعين الثاني والرابع «23 - 15 و23 - 13»، والعودة بنتيجة المباراة مع انتهاء الوقت الأصلي إلى نقطة التعادل «67 - 67»، ليتم الحسم في شوط إضافي فترته 5 دقائق، عرف من خلاله لاعبو النصر كيفية حسم نتيجته «14 - 11» والفوز بالمباراة «81 - 78».

واحتاج الوصل لضمان فوزه على الوحدة، إلى نيل الأفضلية المطلقة بنتيجتي الربعين الأول والثاني «23 - 8 و23 - 10»، والاستفادة من الفارق الكبير الذي انتهى عليه الشوط الأول البالغ 28 نقطة، وفي الشوط الثاني، اكتفى الوحدة بأفضلية الربع الثالث «22 - 13» والخروج بنتيجة التعادل في الربع الرابع «13 - 13» التي لم تكن كافية في العودة بنتيجة المباراة.

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