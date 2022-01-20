6 فرق ببطولة كأس سلطان بن زايد للبولو في غنتوت

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

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أعلن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، عن مشاركة 6 فرق في بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو السنوية التي تنطلق ظهر الأربعاء المقبل بنادي غنتوت تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو،وتستمر حتى4 فبراير المقبل، وهي:غنتوت، أبوظبي: أنكورا، آر أي نون، ساريسا، بن دري.

جاء الإعلان عن إقامة البطولة الثانية خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي بمقره بحضور سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وحمد عبد الرحمن الشيخ المدير التنفيذي للنادي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وعدد من المسؤولين واللاعبين.

وأكد سعيد بن حوفان المنصوري أن تنظيم بطولة كأس سلطان بن زايد للبولو في نسختها الثانية،عرفاناً لدور ومساهمة المغفور له بإذن الله، في دعم تراث الإمارات في مختلف المجالات، وسيكون الختام في احتفالية خاصة بناء على توجيهات سمو رئيس النادي بعنوان (الوفاء لأهل العطاء ).

وحث سعيد المنصوري كافه وسائل الإعلام المحلية الاهتمام بالبطولة الغالية التي يحرص النادي على تنظيمها بتوجيهات من سمو رئيس النادي بعد أن تم اعتمادها ضمن روزنامة نشاط النادي السنوي.

وأكد حمد عبدالرحمن الشيخ اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاقة البطولة في نسختها الثانية والتي تمثل نوعاً من الوفاء لكل مخلص ساهم في بناء وطنه وإسعاد شعبه.

من جانب آخر انتهت اللجنة المنظمة من وضع برنامج الحفل الختامي الذي يبدأ عند الساعة الثانية ظهراً بفتح أبواب النادي لاستقبال الحضور وفقاً للإجراءات الاحترازية،ويشمل برنامج الحفل الختامي عروضاً متنوعة،وخاصة للأطفال في المنطقة المخصصة لهم،وتبدأ مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عند الثانية ظهراً، وتبدأ المباراة الختامية لتحديد المركزين الأول والثاني في الرابعة والنصف عصراً وتليها مراسم التتويج.

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