منتخبنا يفقد فرصة التأهل للدور الثاني لاسيوية اليد

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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فقد منتخبنا الوطني لكرة اليد فرصة التأهل للدور الثاني بالبطولة الاسيوية العشرين التي تحتضنها السعودية حالياً وتستمر لغاية 31 يناير الجاري.

جاء ذلك مساء اليوم بخسارته امام نظيره القطري حامل اللقب بنتيجة 17/22 والتأخر بالشوط الاول 7/10، في ختام مشوار فريقنا في الدور الاول ضمن مباريات المجموعة الثالثة بحصوله على المركز الثالث بفوزه على العماني 23/24 وخسارته امام العراقي 32/31 والعماني رابعاً فيما تصدر المنتخب القطري المجموعة والعراقي وصيفاً، وسيواصل منتخبنا مسيرته في البطولة ضمن المنافسة على احدى مراكز الترضية

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