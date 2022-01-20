نهيان بن زايد: بطولة الغولف تبرهن على ريادة أبوظبي الرياضية المميزة

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

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رحب سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بنخبة ونجوم الغولف العالميين المشاركين في النسخة السابعة عشرة لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف التي تقام في افتتاحية أجندة الفعاليات الرياضية العالمية التي تحتضنها أبوظبي لعام 2022، وقال سموه: يسعدنا احتضان البطولة التي تقام للمرة الأولى في ملعب ياس لينكس الذي يعد من تحفة ملاعب الغولف في العالم، ويبرهن ريادة أبوظبي وإمكانيات منشآتها الرياضية المميزة.

وأضاف سموه: تسهم الفعاليات الرياضية العالمية ذات الحضور البارز في أجندة الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية، بدعم السياحة الرياضية في أبوظبي وتعزز الريادة العالمية، وتترجم مؤشر جودة الحياة، كما يؤكد تنظيم بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف للعام السابع عشر على التوالي أهميتها ودورها الكبير في دعم استدامة النجاحات الرياضية التي تحققها أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في استضافة نخبة الفعاليات والملتقيات الكبرى.

كما أعرب سموه عن سعادته بالنجاحات التي تحققها الفعاليات العالمية ودعمها الكبير للعوائد الاقتصادية والترويجية والسياحية لإمارة أبوظبي، ما يعكس مكانتها المرموقة والثقة العالمية التي تتمتع بها أبوظبي كوجهة بارزة في مقدمة مدن العالم، لما تتميز به من بنية تحتية بمعاييرها العالمية إلى جانب تطبيقها أعلى شروط السلامة والتدابير الوقائية، حفاظاً على سلامة وصحة الجميع.

وقال سموه: إن مشاركة صفوة لاعبي الغولف في العالم في النسخة الجديدة، دليل مهم على المرتبة المرموقة التي تحتلها بطولة أبوظبي في أجندة بطولات الغولف العالمية والقيمة الجاذبة لنجوم اللعبة ولمنصات الإعلام الدولية، ويعكس أيضاً مسار الخطط المرسومة لاستمرارية نجاح استقطاب أهم الفعاليات الرياضية العالمية، متقدماً سموه بالشكر والتقدير لكافة الجهات الداعمة لبروتوكول الصحة والإجراءات الاحترازية، كما شكر سموه الرعاة والجهات الداعمة للوصول بالبطولة إلى هذه المكانة المميزة، متمنياً لكافة اللاعبين المشاركين التوفيق والنجاح في مشوارهم بالبطولة.

من جانبه، قال محمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس أبوظبي الرياضي: نفخر بانطلاق بطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف، بمشاركة نخبة نجوم العالم، بما يترجم رؤية إمارة أبوظبي والاهتمام الكبير لتقديم أفضل الفعاليات الرياضية التي ترسخ مكانة وريادة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية مميزة ـ في حين، عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: نرحب بمشاركة نخبة الأبطال ونجوم الغولف العالميين في النسخة السابعة عشرة والتي تمثل قيمة عالمية كبيرة وتعكس المكانة المرموقة لأبوظبي التي غدت وجهة رياضية رائدة في ظل أجندتها السنوية الحافلة والثرية بالفعاليات الرياضية المتنوعة التي تستقطب نخبة الفرق والرياضيين وصناع القرار الرياضي الدولي.

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