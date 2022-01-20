بدء التسجيل لدورة ند الشبا 1 فبراير

المصدر: دبي - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اللجنة المنظمة لـ «دورة ند الشبا الرياضية» عن فتح باب التسجيل للمشاركة في منافسات النسخة التاسعة من الدورة التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي، والتي تتضمن المنافسة في 6 رياضات هي الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، ويمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae.

ويبدأ التسجيل أمام اللاعبين والفرق للمشاركة في بطولة الكرة الطائرة بداية من يوم 1 فبراير 2022 من خلال التسجيل الإلكتروني المعتمد للدورة، وسيكون آخر موعد لتسجيل الفرق هو 22 فبراير، فيما يستمر تسجيل اللاعبين في البطولة حتى يوم 22 مارس 2022، وستكون أولوية المشاركة للفرق التي أكملت جميع مستندات تسجيل لاعبيها، ويسمح بتسجيل 14 لاعباً بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين كحد أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة.

وكانت اللجنة المنظمة قد أعلنت عن النظام الجديد للبطولة الذي يسمح بتسجيل 12 لاعباً من غير المواطنين بحد أقصى في الفريق الواحد، وألا يقل عدد اللاعبين المواطنين في الفريق الواحد عن 2 لاعبين كحد أدنى، وذلك لإتاحة الفرصة للفرق للاستعانة باللاعبين المحترفين الذين يرغبون في ضمهم للفريق لزيادة قوة المنافسات، وبعد انتهاء تسجيل اللاعبين لا يسمح بإضافة آخرين من خارج القائمة المعتمدة في الفريق وفي حالة حدوث إصابات للاعب أو أكثر يتم الاستبدال فقط من قائمة اللاعبين الذين تم تسجيلهم في الفريق.

تأهل

وبعد انتهاء التسجيل سيتم توزيع الفرق المشاركة على مجموعتين تتكون كل مجموعة من 4 فرق، وستقام المباريات بنظام الدوري من دور واحد لتحديد المراكز، ليتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، وتقام مباراتا دور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب، على أن يتأهل الفريقان الفائزان للمباراة النهائية لتحديد المركز الأول والثاني، ويلعب الفريقان الخاسران في دور نصف النهائي بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

يبدأ تسجيل اللاعبين الراغبين في المشاركة في بطولة البادل تنس يوم 22 فبراير 2022، ويستمر التسجيل في البطولة حتى يوم 18 مارس 2022، وتقام المنافسات في ملاعب مجمّع ند الشبا الرياضي، ويمكن التنافس في البطولة في 6 فئات تتضمن فئة الفردي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز