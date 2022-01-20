400 مدرسة تشارك في برنامج الأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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سجلت أكثر من 400 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى دولة الإمارات، هذا العام في برنامج مدارس الأبطال الموحدة الرائد للأولمبياد الخاص الإماراتي، الذي أعيد إطلاقه في بداية العام الدراسي 2022-2021. ويأتي هذا الإقبال من المدارس على التسجيل في البرنامج كالتزام منها بجعل مجتمعاتها المدرسية أكثر دمجاً وقبولاً واستيعاباً لكل الطلاب.

ويستهل برنامج مدارس الأبطال الموحدة الفصل الدراسي الثاني بباقة من البرامج التي تستهدف الطلاب والمدرسين، والمصممة لتعزيز الدمج المجتمعي في ثلاثة مجالات رئيسية هي الرياضات الموحدة، والقيادة الشبابية الدامجة، والمشاركة الكاملة للمجتمع المدرسي، كما تم إطلاق موسم جديد للروبوتات الموحدة 2022، والذي يعد أكبر مسابقة الروبوتات للطلاب من ذوي القدرات المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي يبدأ التسجيل فيها اعتباراً من يناير الجاري. كما تشمل فعاليات برنامج مدارس الأبطال الموحدة أيضاً البرامج الرياضية الموحدة الأخرى التي تم طرحها بالفعل في المدارس مثل كرة القدم الموحدة والريشة الطائرة الموحدة.

ويقدم برنامج مدارس الأبطال الموحدة نموذجاً مرناً يتضمن العديد من الأحداث والأنشطة الافتراضية والحضورية لتناسب جميع أنواع التعلم وتدعم تنمية مهارات الطلاب.

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