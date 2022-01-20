«اليمامة» تنال سيف ولي عهد دبي في ختام مهرجان الهجن

المصدر: دبي- ياسر قاسم، وعلي الظاهري

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت في تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة بميدان المرموم في دبي، أمس، فعاليات مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن 2022، وشهد اليوم الختامي للمهرجان إقامة أشواط الرموز في سن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل.

ونجحت «اليمامة» في حسم المعركة مع 33 مطية تمثل نخبة الحول في الشوط المفتوح، وأهدت مالكها فرج علي بن حمودة الظاهري سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح، وقدمت «اليمامة» أداءً مذهلاً في الكيلومتر الأخير الذي استطاعت فيه تخطي جميع المنافسين الذين كانوا يتقدمونها تحت قيادة المضمر حمد حمدون الوهيبي، ووصلت إلى خط النهاية في 12:13:0 دقيقة، لتكسب بالإضافة إلى الرمز الغالي مبلغاً وقدره ثلاثة ملايين درهم، وحلت في المركز الثاني «الدانة» لسعيد جابر عبد الله محمد، وجاءت ثالثة «الجموح» المملوكة لحمد راشد حمد غدير الكتبي.

سيف الإنتاج

وتنافست 24 مطية على سيف ولي عهد دبي للحول المفتوح للإنتاج، ولكن كان التألق والإنجاز من نصيب «إنجاز» والتي لفتت الأنظار من خلال أداء رائع وعزيمة لم تلن حتى الأمتار الأخيرة، لتهدي مالكها أحمد سلطان الحلامي السيف الغالي ومليوني درهم، ليكون ثاني رموزها في العام بعد سيف مهرجان جائزة زايد الكبرى الذي كانت قد أحرزته نهاية العام الماضي، وحققت «إنجاز» إنجازها في 12:09:8 دقيقة وكان هو التوقيت الأفضل في سن الكبار، بينما جاءت في المركز الثاني «الريف» لأحمد مطر ماجد طارش الخيلي، وكان المركز الثالث من نصيب «رغد» لسعيد راشد غدير الكتبي.

خنجر المفتوح

سيطر شعار مرغم المملوك لمحمد راشد غدير الكتبي وإخوانه على صدارة ووصافة شوط الزمول المفتوح الذي شهد مشاركة 31 من الزمول المتميزة، وأهدى «مبهر» لحمد راشد حمد غدير الكتبي شعار مرغم الخنجر المفتوح ومليوني درهم، بعد حصده لصدارة ثالث الأشواط بزمن وقدره 12:11:1 دقيقة تحت قيادة المضمر الحميدي سالم العمري، بينما جاء «شديد» لحمد راشد حمد غدير الكتبي في المركز الثاني، ولم يذهب المركز الثالث بعيداً عن منطقة مرغم وكان من نصيب «وضاح» لمحمد سلطان مطر مرخان الكتبي.

«خنجر» الإنتاج

وكانت الأمتار الأخيرة حاسمة في رحلة «متعب» نحو خنجر الزمول المفتوح للإنتاج، حيث انطلق بسرعة كبيرة وتخطى جميع المنافسين ليغرد وحيداً في الصدارة وينجح في انتزاع الرمز الغالي ويهديه لمالكه جمعة مبارك مغير الخيلي، وذلك في زمن وقدره 12:31:9 دقيقة، وذهب ثاني المراكز في الشوط إلى «هجاج» ملك سعيد راشد سيف الغفلي، بينما حصل «ترس» لسالم راشد حضيرم الكتبي على المركز الثالث.

سعادة بالإنجاز

أعرب علي راشد بن غدير عن سعادته بانتزاع «مبهر» خنجر الزمول المفتوح في ختام مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وقال: إن الإنجاز ليس بغريب على البطل عطفاً على المسيرة الحافلة بالرموز في ميادين سباقات الهجن، أبرزها تحقيقه رمز زمول الثنايا في الموسم الماضي على الميدان ذاته وتحطيمه الرقم القياسي في تلك المشاركة، موضحاً أن هذه الأرقام رشحت مبهر ليكون هو الأبرز في قمة الزمول المفتوح.

وتوجه بن غدير في حديثه لـ «البيان الرياضي»، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على هذا المهرجان التراثي السنوي الذي كان ناجحاً بجميع المقاييس خاصة في ظل المشاركة الواسعة والقوية من داخل الدولة وخارجها، فضلاً عن كون المهرجان يحمل اسماً غالياً على قلوب جميع أهل الهجن، مؤكداً أن شعار مرغم يتطلع إلى مواصلة مسيرة التميز والعطاء في الاستحقاقات المقبلة وفي مقدمتها مهرجان إكسبو الذي ستقام منافساته في ميدان الوثبة وميدان المرموم، وسيكون بمثابة كرنفال احتفالي بمناسبة استضافة الإمارات ودبي الحدث الأروع عالمياً إكسبو 2020 دبي.

وتقدم بالتهنئة إلى فرج بن حمودة الظاهري بمناسبة فوز «اليمامة» بسيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح في ختام المهرجان، مشيراً إلى أن الفوز واحد خاصة وأن ابن حمودة يعتبر أحد المؤسسين في عالم سباقات الهجن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز