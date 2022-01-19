مهرجان الظفرة يواصل مسابقاته وفعالياته حتى 22 يناير الجاري

المصدر: الظفرة - وام

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يواصل مهرجان الظفرة بدورته الـ 15 مسابقاته وفعالياته المتنوعة التي تستمر لغاية 22 يناير الجاري في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

يشهد مهرجان الظفرة مزاينة الإبل المسابقة الرئيسية في المهرجان والتي تبدأ فعالياتها من ساعات الصباح الباكر لغاية الساعة الرابعة مساءً، ومسابقة المحالب وسباق الخيول العربية الأصيلة، سباق السلوقي العربي التراثي، مسابقة مزاينة الصقور، مسابقة مزاينة السلوقي العربي، مسابقة الرماية، مسابقة مزاينة غنم النعيم، مزاينة التمور وتغليفها، مسابقة اللبن الحامض، ومسابقة اطرح القعود ومسابقة الصيد بالصقور.

كما يضم المهرجان سوق الظفرة التراثي الذي يفتح أبوابه يومياً من الساعة الرابعة مساءً ولغاية العاشرة مساءً، ويضم نحو 200 محل لبيع المنتجات الإماراتية والخليجية التقليدية، والعطور والبخور والملابس والدوات المنزلية والتحف الفنية، إلى جانب المطاعم والمقاهي المتنقلة، وفعاليات ومسابقات المسرح الرئيسي اليومية للجمهور، وأجنحة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، ومسابقات الحرف اليدوية والطبخ الشعبي، إلى جانب مكشات الظفرة التي يعيش الزائر فيها تجربة "رحلات البر".

مهرجان

ويتيح المهرجان للزوار قضاء أوقات ممتعة في محيط المهرجان الذي يحتضن شارع المليون الذي يضم عشرات المحال التجارية لبيع معدات الإبل والصيد والتخييم، والعديد من الخدمات والمطاعم المتنقلة والجلسات المصممة للعائلات، والتجول بين آلاف العزب (مخيمات مُلاك الإبل) ومشاهدة قوافل الإبل التي تتنقل في محيط المهرجان.

ويحرص المهرجان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظاً على الصحة العامة، حيث يتطلب من زوار سوق الظفرة التراثي إبراز حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن، ولدخول منصة مزاينة الإبل فيتطلب إبراز نتيجة سلبية لفحص كوفيد 19 عبر تطبيق الحصن لا تتجاوز 96 ساعة، وإبراز حالة المرور الخضر على تطبيق الحصن في منطقة دخول الإبل.

شهدت مزاينة إبل الثنايا المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل في مهرجان الظفرة، منافسات قوية بين مُلاك الإبل، وذلك ضمن شوط لإبل أصحاب السمو الشيوخ محليات، و10 أشواط للشرايا والتلاد لأبناء القبائل محليات ومجاهيم، وشوط مهجنات أصايل، بالإضافة إلى شوط أصحاب السمو الشيوخ (لقيه -ايذعه) مجاهيم.

وتوج عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، الفائزين بالمراكز الأولى، بحضور زايد ساري المزروعي رئيس قسم الفعاليات باللجنة.

نتائج

وأسفرت نتائج ثنايا أصحاب السمو الشيوخ - محليات، عن ذهاب المركز الأول إلى "جواهر" لمالكها الشيخ زايد بن محمد بن خليفه بن سيف بن محمد آل نهيان من ، فيما حلت في المركز الثاني "يوده " لمالكها الشيخ خليفه بن سيف بن محمد آل نهيان ، وحازت على المركز الثالث "المسك " لمالكها الشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان ، وفي المركز الرابع "سمحة" لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، والمركز الخامس "لحقة" لمالكها الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان.

وسجلت نتائج شوط أصحاب السمو الشيوخ (لقيه - ايذعه) مجاهيم، عن تقدم إبل معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد لتحصل على المراكز الخمسة الأولى، إذ فازت "مرعبة " بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت "منيفة"، وفي المركز الثالث "مخربة"، وفي المركز الرابع "الذاير"، وفي المركز الخامس "وحدها".

صدارة

وتصدرت المركز الأول في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 1- محليات، "الطايلة" لمالكها علي سالم عبيد هياي المنصوري من الإمارات، وفي المركز الثاني اثمان لمالكها بخيت غالب سلطان غالب المنصوري من الإمارات، وفي المركز الثالث جاءت سرابه لمالكها علي غانم سعيد سليم المنصوري من الإمارات.

وأحرزت المركز الأول شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات، الظبي لمالكها عامر يريو سويد المنصوري من الامارات، وفي المركز الثاني زمط لمالكها حمد سالم خلفان سنديه المنصوري من الإمارات، وفي المركز الثالث حصلت الذيبة لمالكها مطر حمد مطر المنصوري.

فوز

وفي شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل مفتوح (يسمح للشركاء) - محليات، نالت على المركز الأول الظفرة لمالكها عمر عوض عبدالله قاسم العامري من الإمارات، وجاءت مهمه في المركز الثاني لمالكها محمد علي عبدالله نعيف العامري من الإمارات، وفي المركز الثالث حلت الكزس لمالكها البخيت عيضه الحريز طناف المنهالي من الإمارات.

أما في شوط ثنايا المهجنات الأصايل ـ محليات، حصدت المركز الأول ضبا لمالكها غانم محمد احمد ال طوار الكواري من قطر، وحلت في المركز الثاني اشيقر لمالكها جاسم احمد جاسم الربيعه الكواري من قطر، وجاءت في المركز الثالث الفزاعه لمالكها ذيب غانم مسلم سعيد محسن المنهالي من الإمارات.

الظفرة

وتصدرت في شوط ثنايا رئيسي شرايا لأبناء القبائل1 (رمز) - محليات، للمركز الأول الظفرة لمالكها خميس محمد الشدي المنصوري من الإمارات، وجاء في المركز الثاني افعال لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري من الإمارات، ونال على المركز الثالث نوف لمالكها سيف عبدالله احمد خليفه طوار الكواري من قطر.

وفي شوط ثنايا رئيسي شرايا لأبناء القبائل2 (رمز) - محليات، حصلت على المركز الأول سياسه لمالكها سالم ناصر سالم صقر المنصوري من الإمارات، ونال على المركز الثاني ضي لمالكها مبارك عبيد سعيد سالمين المنصوري من الإمارات، وحصلت على المركز الثالث عهود لمالكها غانم محمد احمد ال طوار الكواري من قطر.

وحصلت على المركز الأول في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 1- مجاهيم، الزعوج لمالكها سالمين كردوس عبيد العامري من الإمارات، وجاءت مرسومة في المركز الثاني لمالكها النخيره حمد راشد العامري من الإمارات، ونالت على المركز الثالث فزاعه لمالكها جابر فاضل علي المري من الكويت.

الطامح

أما في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم، استحوذ على المركز الأول الطامح لمالكها علي عبدالهادي صالح ال جفران المري من السعودية، وفي المركز الثاني الراهيه لـ نجلاء سالم مبارك المنهالي من الإمارات، ونال علي المركز الثالث معروفه لمالكها عوض مسلم جوعان الرباعي العامري من الإمارات.

وفي شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل مفتوح (يسمح للشركاء) - مجاهيم، تصدر المركز الأول سليمه لمالكها ساري بن بلوش براك المزروعي من الإمارات، وفي المركز الثاني الصايمه لمالكها سالم عاضه سفر رويشد البقمي من الإمارات، ونال المركز الثالث وحيده لمالكها حسن محمد عوض ناجي عيضه المنهالي من الإمارات.

أما في شوط ثنايا رئيسي شرايا لأبناء القبائل1 (رمز) - مجاهيم، تصدر المركز الأول مبروكة لمالكها محمد صالح مجرن العامري من الإمارات، وفي المركز الثاني جاءت الوافية لمالكها محمد علي محمد المري من السعودية، وفي المركز الثالث الوافيه لمالكها ساري بلوش براك المزروعي من الإمارات.

مهيوبه

وسجل شوط ثنايا رئيسي شرايا لأبناء القبائل2 (رمز) - مجاهيم، تقدم مهيوبه لمالكها ساري بلوش براك المزروعي من الإمارات للمركز الأول، وفي المركز الثاني العشوا لمالكها محمد صالح مجرن العامري من الإمارات، ونال على المركز الثالث دهامه لمالكها مرزق مرزوق حسن المنهالي من الإمارات.

و تعدّ مسابقة مزاينة الصقور من أبرز المسابقات التي يحرص مهرجان الظفرة على تنظيمها كل عام بالتعاون مع محمية المرزوم للصيد، والتي تهدف إلى اختيار أجمل صقور الصيد ضمن فئات المزاينة الثلاث للفروخ (جير شاهين، بيور جير، بيور قرموشة)

وشهدت مزاينة الصقور التي أقيمت في مكشات مهرجان الظفرة، مشاركات مميزة من الصقارين للمنافسة على المراكز الثلاث الأولى في كل فئة، حيث خصص المهرجان 9 جوائز قيمة بإجمالي بلف 450 ألف درهم، حيث يحصل الفائز بالركز الأول في كل فئة على مبلغ 75 ألف درهم، والمركز الثاني 50 ألف درهم، والمركز الثالث 25 ألف درهم.

ذهب

وتوج عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وأحمد بن هياي المنصوري مدير محمية المرزوم للصيد، الفائزين بالمراكز الأولى. وأسفرت نتائج مزاينة الصقور في شوط جير شاهين، عن تقدم "ذهب" لمالكه ناصر خزام المنصوري للمركز الأول، وفي المركز الثاني "عفريت" لـ سالم ناصر بن مذكر ال شافي، وفي المركز الثالث "درب" لـ غانم شايع المنصوري.

وذهب المركز الأول في شوط بيور جير، إلى "شامان" لمالكه سيف احمد عبيد سعيد الفلاسى، وفي المركز الثاني "رئاسي" لـ عبدالله سلطان فلاح بن جراء، وفي المركز الثالث "وسم" لـ زايد سلطان فلاح بن جراء. وفي شوط بيور قرموش، حصد المركز الأول الصقر المملوك لـ زايد سلطان فلاح بن جراء، والمركز الثاني "ماسه" لـ عبدالله سلطان فلاح بن جراء، وفي المركز الثالث "دانه" لـ سيف احمد عبيد سعيد الفلاسى.

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