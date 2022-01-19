منتخب اليد يكسب العماني في الآسيوية

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتزع منتخبنا الوطني لكرة اليد فوزاً صعباً على نظيرة المنتخب العماني بنتيجة 24 / 23 في ختام المباراة التي شهدت الإثارة والندية طوال مراحلها، تبادل خلالها المنتخبان التقدم ونجح منتخبنا في قلب النتيجة بعد أن تقدم العماني بنهاية الشوط الأول 14/15، وسعى الفريقان للفوز بطموح وآمال بلوغ الدور الثاني للبطولة المقامة حالياً في مدينة الدمام السعودية التي تحتضن منافسات النسخة العشرين لبطولة آسيا لرجال اليد.

وبهذا الفوز يجدد منتخب الإمارات فرصته لبلوغ الدور الثاني للبطولة رغم خسارته أمام المنتخب العراقي 34/33، ليواجه منتخبنا نظيره المنتخب القطري متصدر المجموعة الثانية اليوم في نهاية مشوار الفريقين في الدور الأول ضمن المجموعات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز