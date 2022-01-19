رقم قياسي لبطولات وأنشطة «الشارقة الرياضي» في 2021

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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سجل مجلس الشارقة الرياضي في العام الماضي رقماً قياسياً في عدد البطولات والأنشطة الرياضية التي أشرف على تنظيمها إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالتنسيق مع أندية الإمارة في الألعاب الفردية والجماعية، وأيضاً عدد اللاعبين الذين شاركوا فيها من الفئات السنية المختلفة.

وأثنى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي على تميز الأنشطة الرياضية في الألعاب الفردية والجماعية في العام السابق، وأكد على حرص المجلس على التعاون مع مختلف الأندية والمؤسسات والاتحادات الرياضية بالدولة، ودعمها لتحقيق رسالتها وأهدافها الاستراتيجية في سبيل تطوير وتوسيع قاعدة الألعاب الفردية والجماعية ورفع مستويات اللاعبين، وكيفية استثمار البنية التحتية المتميزة لمرافق ومنشآت الإمارة.

وأضاف عيسى هلال أن العدد الكبير من اللاعبين الذين أثروا بطولات المجلس يواصل الجهود المبذولة في سبيل رعاية المواهب وصقلها وإعداد رياضيي الغد الذين يشرفون الإمارة وكذلك صناعة القادة عبر الرياضة ويعكس ما تجده الأندية من دعم وإمكانيات وبنى تحتية تسهم في تنفيذ الخطط والبرامج الرياضية وإقامة البطولات والأنشطة وتهيئة الأجواء للكوادر التدريبية واللاعبين.

2700

وقال نبيل محمد عاشور مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير: لو أضفنا الدورات والمعسكرات وورش العمل إلى ما سبق سنتجاوز رقم المائتين بالنسبة إلى الأنشطة بوجه عام، أما بالنسبة إلى اللاعبين فسوف نتجاوز 2700 لاعب ولاعبة بكل سهولة، وفيما يخص كل لعبة قال: في كرة السلة.. تم تنظيم 6 بطولات بمشاركة 185 لاعباً، وتضمن النشاط الصيفي لمرحلتي الأشبال والبراعم معسكراً داخلياً ومسابقة للمهارات ودوري للأشبال والبراعم بمشاركة 50 لاعباً من 7 أندية ودوري للأشبال، و3 تجمعات للبراعم في أندية مليحة والحمرية ودبا الحصن بمشاركة 135 لاعباً، بجانب البطولة الدولية للشباب في خورفكان، بمشاركة 23 فريقاً، بالإضافة إلى محاضرات لتطوير الكفاءات بالتنسيق مع الأولمبياد الخاص، إضافة إلى دوري في فئة الأشبال بمشاركة 100 لاعب من 7 أندية عبر إقامة 21 مباراة.

وفي كرة الطائرة: تم تنظيم 10 بطولات ومهرجانات بمشاركة ما لا يقل عن 420 لاعباً يمثلون 7 أندية، خلال الفترة من مارس إلى ديسمبر، و6 مهرجانات بمشاركة 120 لاعباً تضمنت دوري الثنائيات، و5 دورات تدريبية بمشاركة 20 مدرباً ومدربة، ومعسكر التدريب بالتعاون مع القنصلية الأمريكية بمشاركة 100 مدرب ومدربة و480 لاعباً ولاعبة على مستوى الدولة و7 أندية من الإمارة بمشاركة مدربين من من أندية الدولة، ونظمنا 15 حصة تدريب للاعبين المميزين بمشاركة 60 لاعباً من الأشبال، و40 زيارة لحضور المباريات والتدريبات.

وفي كرة اليد: تم تنظيم 7 بطولات بمشاركة 620 لاعباً وهي دوري المجلس،وبطولة إجازة الربيع، ومسابقة أحسن لاعب براعم، ومعسكر النشاط الصيفي، ودورة منتخبات المناطق، وبطولة الشتاء، بجانب دورات المدربين والزيارات الميدانية والاجتماعات، واختبارات اللياقة البدنية للاعبين، والمشاركة في إعداد برنامج بطولة الشارقة للرياضة المدرسية، و«عطلتنا لياقة» بالتعاون مع مجلس التعليم.

وفي تنس الطاولة: تم تنظيم 7 بطولات بمشاركة 230 لاعباً وهي دوري المجلس للأشبال والناشئين وبطولات البراعم وفردي الأشبال والناشئين والمعسكر الصيفي والدورات التحضيرية للموسم الجديد، وبطولة عن بعد بالتعاون مع مجلس الشارقة للتعليم في المهارات، ومعسكر تدريبي للمتميزين خلال عطلة الشتاء، وبطولة فردية للأشبال والناشئين والشباب، بجانب 3 ورش عمل للمدربين بمشاركة 25 مدرباً، وزيارات ميدانية لـ6 أندية.

واختتم حديثه موجهاً الشكر لرئيس المجلس على المتابعة المستمرة، وأكد أن الهدف المتجدد من عام إلى عام في أنشطة الإدارة هو اكتشاف المواهب في وقت مبكر ورفع مستويات اللاعبين وصقل الكوادر حتى يستمر صعود المؤشر البياني للأداء والنتائج، بما يحقق أفضل عائد للمنظومة الرياضية في الشارقة.

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