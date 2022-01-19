اتحاد الكاراتيه يكرّم الأندية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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كرّم اللواء «م» ناصر عبد الرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي الأندية وممثليها ومدربيها في لقائه معهم بمقر الاتحاد بدبي تقديراً لجهودهم التي بذلوها من جهد مع لاعبي المنتخبات الوطنية للكاراتيه، وما تحقق من خلاله من إنجازات لمنتخب الكاراتيه في بطولة آسيا التي أقيمت بكازاخستان أخيراً وتحقيق المنتخب 7 ميداليات متنوعة (ذهبية و4 فضيات وبرونزيتين)، في مشاركة جاءت إيجابية، والتي أقيمت في مدينة ألمتى بكازاخستان في الفترة من 18 -22 ديسمبر الشهر الماضي، والتي شارك فيها 23 دولة من مختلف أرجاء القارة ومساهمتهم في إنجازات الكاراتيه الإماراتي في هذه البطولة.

وشدد اللواء الرزوقي، على أن جميع أبناء «كاراتيه الإمارات» في مركب واحد لتحقيق الهدف الأول المتمثل بدعم المنتخبات الوطنية، وتحقيق الإنجازات باسم الإمارات في مختلف المحافل الرياضية الخارجية من خلال إسهام مدربي الأندية، والمراكز في اكتشاف المواهب الجديدة، ولفت إلى أن الكرة باتت في ملعب مدربي الأندية والمراكز في العمل الجاد لدعم المنتخبات الوطنية واكتشاف المواهب الواعدة التي بمقدورها تحقيق الإنجازات والأولوية للمنتخبات واكتشاف الواعدين.

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