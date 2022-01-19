«الشارقة الرياضي» يبحث تطوير الإعلام في نادي الفروسية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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زارت لجنة الإعلام والتحول الرقمي بمجلس الشارقة الرياضي برئاسة المهندس عادل صالح الحمادي، نادي الشارقة للفروسية والسباق في إطار جهود المجلس وسعيه لتطوير أداء الإعلام الرياضي وتسريع وتيرة التحول الرقمي بأندية إمارة الشارقة، وكان في استقبال اللجنة سلطان محمد اليحيائي مدير عام النادي وأشرف جابر الليثي المدير التنفيذي ومسؤولو الإعلام وتقنية المعلومات بالنادي، وأشاد المهندس عادل الحمادي خلال الجلسة بجهود النادي في تنظيم مختلف السباقات والبطولات، وعلى أهمية الإعلام ودوره في إبراز فعاليات وأنشطة النادي، وتطرق إلى برنامج المجلس في تنظيم الورش والدورات الإعلامية والتي تسهم في تطوير قدرات الإعلاميين وتنمية مهاراتهم، وخلال الجلسة أشار سلطان اليحيائي إلى أهمية توظيف وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بمختلف أنواعه في تغطية الأحداث الرياضية، وأكد الجانبان على أهمية التكنولوجيا الحديثة واستخدام أحدث التقنيات في الأنشطة والسباقات.

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