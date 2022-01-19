تألّق «الرئاسة» و«العاصفة» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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اختتمت هجن أصحاب السمو الشيوخ مشاركتها في مهرجان سمو ولي عهد دبي، وذلك من خلال تحديات سن الحول والزمول التي أقيمت صباح ومساء أمس، بواقع 14 شوطاً صباحية و13 شوطاً في المساء لمسافة 8 كلم، وأكدت هجن العاصفة على تميزها وتفردها في الفترة المسائية، حيث قاد المضمر غياث الهلالي «الشاهينية» للصدارة في قمة الحول للشوط الأول بزمن قدره 12:13:3 دقيقة، وجاء تألق هجن الرئاسة في ثاني الأشواط للزمول، حيث استطاع المضمر سلطان محمد الوهيبي قيادة «شاهين» للصدارة بزمن 12:44:4 دقيقة، أما مضمر هجن الرئاسة الآخر علي جميل الوهيبي فقال كلمته في ثالث الأشواط للحول، حيث قاد «هملولة» بكل حنكة واقتدار للصدارة في 12:27:2 دقيقة.

الفوز الثالث لهجن الرئاسة كان من نصيب المضمر سلطان محمد الوهيبي، والذي قاد «شاهين» إلى تقدم الزمول في رابع الأشواط بتوقيت قدره 12:47:2 دقيقة.

وتألقت هجن العاصفة من خلال مشاركتها في التحديات الصباحية لسن الحول والزمول ضمن المهرجان، بحصدها ناموس الشوط الرئيسي للحول عن طريق «الشاهينية» التي قادها غياث الهلالي بزمن قدره 12:23:4 دقيقة.

وبالمقابل كان المضمر سلطان محمد الوهيبي عند الموعد في ثاني الأشواط، حيث نجح في قيادة «شاهين» لهجن الرئاسة إلى قمة الزمول بتوقيت 12:50:3 دقيقة.

حسم

وحسمت «الشاهينية» لهجن ند الشبا بقيادة المضمر سالم سعيد الشوط الثالث للحول، والذي تمكنت من الظفر بالصدارة مسجلة زمناً 12:27:1 دقيقة، وأهدى «شاهين» لهجن الرئاسة مضمره محمد زيتون المهيري ناموس الشوط الرابع للزمول بعد وصوله خط النهاية في 12:43:3 دقيقة.

منافسة

تتجه الأنظار ظهر اليوم إلى أهم الرموز في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وستقام أربعة أشواط لهجن أبناء القبائل، تتنافس من خلالها الشعارات على سيفي ولي عهد دبي للحول المفتوح والإنتاج، وبندقيتي الزمول المفتوح والإنتاج، وسينال الفائز بسيف ولي عهد دبي للحول المفتوح مبلغ 3 ملايين درهم، بينما يحصل الفائز بسيف الإنتاج على مليوني درهم، وستكون هنالك 2.5 مليون درهم من نصيب الفائز ببندقية الزمول المفتوح، و1.5 مليون درهم لصاحب بندقية الإنتاج.

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