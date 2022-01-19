سيدات الجوجيتسو.. طموحات بلا حدود

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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شكّل الموسم الرياضي السابق محطة بارزة لرياضة الجوجيتسو في الدولة، حيث حقق لاعبو ولاعبات منتخبنا الوطني إنجازات مشرّفة على الساحة الدولية، وتقلّدوا 71 ميدالية ملونة في بطولة آسيا الخامسة وبطولة العالم للجوجيتسو 2021 التي أقيمت للمرة الثانية على التوالي في العاصمة أبوظبي، في إنجاز كبير يسجله التاريخ كواحد من أفضل الإنجازات القارية والعالمية.

وكان للاعبات المنتخب الوطني حصة الأسد من الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي حيث فزن بأكبر عدد من الميداليات في بطولة عالمية حتى اليوم، وتحديداً في النسخة الأخيرة من بطولة العالم للجوجيتسو التي أقيمت في أبوظبي بشهر نوفمبر الماضي تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، ونجحن في تحقيق تسع ذهبيات وثماني فضيات وثماني برونزيات ويتطلعن للعام الجديد بطموحات بلا حدود.

وفي هذا السياق تؤكد البرازيلية بوليانا لاغو مدربة منتخب الإمارات للجوجيتسو للسيدات، أن منتخب السيدات يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة تستند إلى النجاحات والإنجازات المبهرة التي تحققت العام الماضي، مشيرة إلى أن تجربتها مع المنتخب في الموسم الماضي استغرقت 3 أشهر فقط قبل انطلاق المنافسات القارية والعالمية. وقالت: «أمضينا أسبوعين في معسكر تدريبي مغلق وتمكّنا من التدرّب على فترتين و3 فترات يومياً، وكانت تجربة رائعة لجميع لاعبات المنتخب، حيث كان من المهم أن تتواجد اللاعبات معاً أثناء التدريب، كونه يتيح لهن التعلّم من بعضهن البعض».

أداء متميز

وأضافت: «قمنا بتحقيق إنجازات عديدة خلال الموسم الماضي؛ حيث قدّمت اللاعبات أداءً متميزاً، خاصةً مع فوزهنّ بما يصل إلى 25 ميدالية في بطولة العالم. وهنا أودّ الإشادة بقدرات لاعبات الإمارات وحرصهن على التطور والإصرار والعزيمة، والتركيز على تحقيق الهدف، وقد أثبتت اللاعبة الإماراتية أنها على قدر التحدي، وعندما تتوفر لها الفرصة والدعم تحقق أفضل النتائج».

وحول استعدادات الفريق لعام 2022، أوضحت لاغو أنها تعقد آمالاً كبيرةً على المنتخب هذا العام، مؤكدّةً على الجهود المبذولة من قبل اللاعبات خلال التدريب لتحسين مستوياتهن. مشيرة إلى أن الموسم الحالي سيشهد المشاركة في العديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية.

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